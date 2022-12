Il “GF Vip” degenera: perché è necessario intervenire dopo le aggressioni fisiche

La “reality chica” Oriana Marzoli e l’hairstylist Antonino Spinalbese sono stati senza dubbio i due protagonisti della puntata di lunedì sera del Grande Fratello VIP.

La loro liaison, l’allontanamento di Antonino e la reazione alquanto melodrammatica di Oriana hanno tenuto banco per gran parte della trasmissione.

In questi ultimi giorni la storia tra i due è andata avanti tra riavvicinamenti e discussioni poi sfociate, nella notte tra il 2 e il 3 dicembre, in un momento di “lotta” in cui la Marzoli, seppur “scherzosamente”, ha aggredito fisicamente il coinquilino.

Oriana Marzoli degenera: la vippona è a rischio eliminazione?

Dopo essere stati i protagonisti assoluti della puntata del GF Vip di lunedì scorso, nel cuore della notte, tra il 2 e il 3 dicembre, l’occhio vigile del Grande Fratello Vip ha ripreso una scena abbastanza scioccante che ha visto proprio Oriana Marzoli aggredire fisicamente Antonino Spinalbese. Tali immagini hanno scosso molto il pubblico che ha chiesto al programma di prendere immediatamente provvedimenti contro la concorrente venezuelana.

Calci, schiaffi e pugni: Oriana, seppur con il sorriso sulle labbra e quindi (si suppone) per scherzo, ha aggredito fisicamente Spinalbese che non ha reagito alla furia della coinquilina ma si è limitato a cercare di proteggersi con mani. Il triste momento è avvenuto mentre il resto della casa dormiva ma, ripreso attraverso diverse telecamere, ha fatto il giro del web diventando in poche ore virale.

Anche se non si è trattata di un’aggressione violenta ma più che altro di uno sfogo nato in seguito a una discussione, gli appassionati di Grande Fratello Vip hanno reputato davvero eccessiva la reazione della showgirl che, dopo ciò che ha fatto, potrebbe anche rischiare l’eliminazione dal programma.

D’altronde, si sa, il pubblico quanto si tratta di reality è sovrano e di certo non passerà inosservato agli occhi degli autori del programma lo sdegno degli spettatori davanti alla furia della concorrente.

Fonte: IPA

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli: “se son rose fioriranno”

Nella casa, ovviamente, tutti sono allo scuro di quanto sta accadendo fuori e del rischio che sta correndo Oriana. Mentre il pubblico chiede provvedimenti seri contro di lei, infatti, la sua storia con Spinalbese è andata avanti come se nulla fosse: i due, nella notte successiva alla “lotta”, si sono timidamente riavvicinati.

Oriana e Antonino, stavolta con estrema calma, si sono confrontati nella sauna sulla loro storia e i reciproci sentimenti. Testimone di tale riconciliazione è stato Luca Salatino che, a suo modo, ha preso le parti della concorrente spagnola (che di recente aveva mandato anche un messaggio a Spinalbeseche aveva fatto tremare il parrucchiere). L’ex tronista, ha infatti sottolineato che bisogna sempre tener conto dei sentimenti altrui anche se appaiono eccessivi.

Oriana durante il confronto ha affermato che Spinalbese parla tanto e spesso di sensibilità ma non la mette in pratica. “Con le donne, in particolare, secondo me manchi di sensibilità” ha detto la Marzoli che sembra ancora visibilmente presa dall’ex di Belen.

Antonino, dal canto suo, ha cercato di chiarire che sono le sue paure a trattenerlo e a renderlo – a volte – un uomo all’apparenza gelido ma ha anche lasciato uno spiraglio aperto ammettendo che, alla fine, “se non rose fioriranno”…