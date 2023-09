“GF”, primo caso di bestemmia nella Casa: chi rischia la squalifica

La nuova edizione del Grande Fratello è appena iniziata, eppure si parla già dei primi scivoloni dei concorrenti. Pare che uno degli ultimi entrati nella Casa più spiata d’Italia abbia bestemmiato: un video compromettente, ripreso sui social, avrebbe incastrato Claudio Roma, il veterinario 34enne della riviera romagnola, che avrebbe pronunciato un intercalare particolarmente colorito che potrebbe costargli caro.

Ipotesi bestemmia al Grande Fratello: il concorrente a rischio

In un’edizione ripulita dal trash e dal cattivo gusto, con un forte cambiamento di rotta voluto da Pier Silvio Berlusconi, l’errore purtroppo è sempre dietro l’angolo. Nella Casa del Grande Fratello, sebbene gli inquilini stiano facendo di tutto per evitare gli scontri e mostrare il lato migliore della loro personalità, si può sbagliare.

In queste ore su X – ex Twitter – è infatti comparso un video di Claudio Roma, il veterinario 34enne della riviera romagnola, che pronuncia la parola “Dio”. Il resto dell’audio non è chiarissimo: c’è chi sui social è convinto che si tratti di una bestemmia, chi invece difende il gieffino sostenendo che abbia pronunciato un intercalare tipico della sua regione d’origine, altri che sono certi che il concorrente non abbia detto nulla di male.

Se effettivamente dovesse trattarsi di una bestemmia, Alfonso Signorini e gli autori del reality show si troverebbero davanti a un caso che non ammetterebbe sconti, come già accaduto nelle edizioni precedenti: ricordiamo Denis Dosio o Stefano Bettarini, cacciati dalla Casa per aver pronunciato intercalari decisamente coloriti.

L’audio del video è molto disturbato e a meno che non emerga chiaramente che il veterinario si sia lasciato andare a una espressione blasfema, non è affatto certo che la produzione debba correre ai ripari, scegliendo di lasciar correre e glissare sull’episodio.

Chi è Claudio Roma: il passato difficile

Entrato nella Casa del Grande Fratello nella puntata di venerdì 15 settembre, Claudio Roma ha raccontato la sua storia: un’adolescenza molto complicata la sua, fatta di scelte sbagliate, che hanno subito toccato il cuore del pubblico.

“Ho pagato caro, ma quel caro che mi è servito, questa esperienza mi ha cambiato tanto“. E poi ha confessato: “Quello è stato il momento più basso della tua vita. Quando vai a deludere la tua famiglia, che ti ha dato tutto, a quel punto o vai allo sbaraglio o trovi la forza per diventare qualcun altro, perché era l’ultima cosa che si meritavano da me”.

Lo stesso Alfonso Signorini ha voluto parlare col veterinario – che oggi è diventato un piccolo imprenditore – del suo passato difficile, legato ai problemi con la giustizia: “Mi hai detto che sei rinato dopo quello che ti è successo: sei stato qualche giorno in carcere e poi sei stato affidato ai servizi sociali, tornando dalla tua famiglia”.

“Per fortuna”, ha aggiunto Claudio. “Ho trascorso tre mesi in casa e poi il percorso è durato altri due anni”. “Ho capito che quando prendi una strada sbagliata, la sola che puoi fare è correggerla per trovare un nuovo te stesso e io ci sono riuscito”, ha poi concluso il concorrente.