Non è la prima volta che si discute sui social di imprecazioni nella Casa del Grande Fratello. Almeno per il momento, nessun provvedimento è stato preso; nelle ultime ore, tuttavia, si è abbattuta una vera e propria bufera di critiche sul reality show condotto da Alfonso Signorini. Al centro di tutto un video che inchioderebbe Anita Olivieri: i fan, a gran voce, chiedono l’espulsione, dal momento in cui questa è sempre stata una delle regole più ferree della Casa. Almeno fino a questa edizione.

Grande Fratello, Anita Olivieri a rischio

Il regolamento del Grande Fratello è sempre stato molto chiaro: al di là della linea trash o meno, c’è tolleranza zero verso chi bestemmia. Qualsiasi presunta imprecazione dei concorrenti è passata sotto la lente di ingrandimento, proprio per valutare o meno l’espulsione. L’alert su Anita Olivieri, in questo caso, è partito dai social, che monitorano costantemente la Casa e che non trovano in alcun modo giusto l’assenza di provvedimenti.

Da quando però è iniziato il reality show, non è la prima volta che si è verificato un caso simile ma non è ancora stata presa alcuna decisione drastica. Così, sui social, la grave accusa nei confronti di Anita Olivieri – rea di aver bestemmiato più volte, in realtà – getta ombre sulla puntata di stasera 15 novembre del GF. C’è però da aggiungere che la concorrente ha aggiustato il tiro una volta, correggendosi immediatamente.

Molti utenti su X (ex Twitter) hanno chiesto la massima condivisione, con la speranza che il video possa arrivare alla produzione, in modo tale da decidere il da farsi. C’è chi addirittura ha scelto di pubblicare il video ogni ora, per garantire la massima copertura.

Finora non è stato preso alcun provvedimento

La situazione è certamente spinosa, e molti fan non sono soddisfatti dell’andamento del programma. Anche perché, in ogni caso, non è la prima volta che vengono segnalate delle scorrettezze. Uno dei primi casi ha visto Claudio Roma a rischio, che però è stato eliminato dal pubblico dalla Casa. Al centro del dibattito ci sono stati anche Paolo Masella e Alex Schwazer. Alcuni video, dall’audio disturbato, non hanno condotto la produzione verso la strada del provvedimento. Ma cosa accadrà con Anita Olivieri, che invece è accusata di aver imprecato in modo molto chiaro?

La linea di Alfonso Signorini

D’altra parte, Alfonso Signorini non ha mai nascosto il suo pensiero a riguardo: tolleranza zero. Pensiamo alla scorsa edizione, quando Amaurys è stato accusato di aver bestemmiato. “Ci è stata segnalata nel corso del live una presunta bestemmia“, aveva commentato il conduttore. “Naturalmente, come sapete, le conseguenze, in caso di bestemmia, sono assolutamente dure. Proprio per questa ragione il fatto deve essere inconfutabile, al di sopra di qualsiasi dubbio, cioè necessita di una verifica con gli strumenti più adatti”. Se così fosse, dunque, anche in questo caso la produzione passerebbe alla verifica. Ma in molti sono contrariati dalla linea morbida degli ultimi tempi della produzione e, di conseguenza, di Signorini stesso. Per saperne di più, dovremo attendere la diretta, prevista per mercoledì 15 novembre anziché giovedì, per il cambio della programmazione.