Funerali di Pietro Genuardi, il ricordo della moglie Linda e del figlio Jacopo a La Volta Buona

Voleva che fosse un giorno di festa, ma non è stato semplice per la moglie Linda e il figlio Jacopo trattenere l'emozione ai funerali di Pietro Genuardi

La morte di Pietro Genuardi ha colpito amici, colleghi, fan. Persone che non lo conoscevano personalmente ma per le quali, nonostante la distanza del piccolo schermo, era diventato come uno di famiglia. Lo ha ricordato la moglie Linda Ascierto, in diretta a La Volta Buona nel giorno dei funerali. Era desiderio dell’attore che fosse una festa più che un momento di lutto e tristezza, ma per la donna non è stato facile trattenere le lacrime. A ricordarlo anche il figlio Jacopo che, per l’occasione, ha deciso di indossare una delle sue giacche.

Le lacrime della moglie Linda

Linda Ascierto, compagna di vita di Pietro Genuardi da ben 13 anni, aveva già annunciato che quello di suo marito non sarebbe stato un funerale a suon di tristezza e lacrime. Ma trattenerle è stato difficile tanto quanto mantenere il proposito che questo giorno fosse una festa. In diretta a La Volta Buona, la donna ha parlato con Caterina Balivo, raccontando sensazioni ed emozioni di un momento difficile come questo.

“Vogliamo celebrare Pietro col sorriso con cui se n’è andato – ha detto -. Vorrei che oggi fosse una festa, non ho voluto usare la parola funerale. Avrebbe voluto che noi fossimo gioiosi e felici. Ho voluto vestirmi bene come mi diceva sempre, perché voleva che fossi la sua principessa. Ho reso omaggio all’amore grande della mia vita“. “Gli sono sempre stata accanto sempre e gli ho detto tutti i giorni che lo amavo – ha aggiunto con la voce rotta dall’emozione -. Questa è la cosa più bella. Ho visto l’amore più grande che si potesse vivere”.

Poi nel corso della cerimonia un ulteriore omaggio a Genuardi, quell’inno all’amore che si sono dedicati nel giorno del matrimonio. “È stato un amore del destino – ha concluso -. Ti dirò che questo è il tredicesimo anno del nostro incontro. Lui odiava il numero tredici, poco tempo fa mi ha detto: ‘Questo non sarà un buon anno’. Forse aveva ragione”.

Il ricordo e l’omaggio del figlio Jacopo

Intercettato dalle telecamere de La Volta Buona anche il figlio di Pietro Genuardi, Jacopo: “La gente che è venuta oggi lo ricorda con amore e con il sorriso – ha detto -. Papà era amico di tutti, aveva sempre una parola buona per chiunque, per il suo pubblico. Non gli ho mai visto rifiutare una foto che gli veniva chiesta e penso che le persone abbiano visto il suo amore. In questo periodo buio ci sono stati accanto tanti amici e colleghi di papà e penso che questo sia bellissimo”.

Anche lui visibilmente commosso, ha poi spiegato che padre sia stato per lui: “Mio papà era prima di tutto un amico. Ho sempre avuto un consiglio e una parola di supporto da parte sua, era diretto però perché voleva il mio bene. C’è sempre stato. Infine, l’omaggio che ha voluto rendergli con un gesto intimo e significativo: “Indosso la sua giacca perché ho voluto ricordarlo così, perché pensava che non mi piacesse questo giubbotto. Quando ha scoperto della malattia, inizialmente, non mi disse niente perché io ero a Roma per il matrimonio di un amico e lui no voleva rovinare questo momento bello per me. Lui era così”.