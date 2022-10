“Domenica In”, Iva Zanicchi ricorda il fratello Antonio: “Ferita che non si rimargina più”

Negli ultimi anni Iva Zanicchi ha dovuto fare i conti con una perdita che l’ha segnata nel profondo: quella del fratello Antonio, morto per Covid-19 nel 2020, durante la fase più acuta della pandemia. Un ferita difficile da rimarginare e che rivive a Domenica In, in un’intima intervista alla cara amica Mara Venier, con la quale affronta questo ricordo doloroso. “Non l’abbiamo più visto, neanche dopo” l’amara confessione della cantante.

Iva Zanicchi a “Domenica In”: il racconto della sua famiglia

Il piccolo schermo sta offrendo nuove possibilità professionali per una delle grandi voci della canzone italiana: Iva Zanicchi. Dopo una carriera discografica ricca di grandi successi, l’artista si sta improvvisando ballerina nella nuova edizione di Ballando con le stelle, diventando anche protagonista di un’accesa polemica con Selvaggia Lucarelli per un’offesa indirizzatale in diretta. Protagonista a Domenica In nel talk di oggi pomeriggio sul dance show condotto da Milly Carlucci, l’Aquila di Ligonchio rimane in studio per concedere a seguire un’intima intervista a Mara Venier.

Alcune immagini raccontano la sua sfera privata, il suo vissuto, la sua famiglia. Un’istantanea la vede da giovane assieme alla figlia Michela, in un ritratto da cui traspaiono sorrisi e felicità sul volto della cantante: “Michela, l’amore sconvolgente della mia vita. La mamma e Michela sono i due amori della mia vita. Lei è molto timida, assomiglia al padre, è una gran signora”.

Un’altra fotografia emoziona e non poco Iva Zanicchi, quando si vede ritratta da piccolina circondata dalle sorelle e dal fratello Antonio. Proprio il fratello è stato un baluardo fisso nella sua vita, una presenza costante nonché punto di riferimento. “Mio fratello è stato una specie di figlio per me” confessa ai microfoni di Mara Venier.

Iva Zanicchi ricorda il fratello Antonio: “Sei vivo, sei qui con me”

La morte del fratello Antonio, venuto a mancare nel 2020 per Covid-19 durante la fase più acuta dell’emergenza pandemica, è una ferita ancora aperta per Iva Zanicchi. La cantante non si dà pace per il modo in cui se n’è andato, con la famiglia che non ha più potuto vederlo nemmeno dopo la morte. “Ci ha fatto soffrire per tutta la vita, ma l’abbiamo adorato. Non è tanto che lui sia morto di Covid, ma il modo, che non voglio più dirlo, ma che migliaia di famiglie hanno purtroppo vissuto. Perché non l’abbiamo più visto, neanche dopo, è questo che a me fa male”.

La cantante ripercorre il dolore, ricordando come molte famiglie abbiano vissuto una situazione simile, quando gli ospedali erano al collasso e non era possibile vedere per l’ultima volta i propri cari, nemmeno dopo la morte: “Questa è una ferita che non si rimargina più. E mando un abbraccio a tutte le famiglie che mi scrivono, che hanno vissuto la stessa cosa. Perché la morte bisogna accettarla, ma queste sono cose da Medioevo”.

Infine, prima di chiudere il discorso su un capitolo buio di vita, la cantante rivolge un ultimo affettuoso saluto all’adorato fratello: “Antonio tu sei vivo, sei qui con me, mi proteggi e mi fai ballare anche bene”.