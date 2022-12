Clarissa Burt a “Verissimo”: il papà violento, la perdita del fratello e il tradimento di Troisi

A Verissimo si racconta una delle più affascinanti attrici e modelle dello spettacolo italiano e non solo: Clarissa Burt. Nel salotto di Silvia Toffanin ripercorre le tappe che più hanno segnato la sua vita, come l’incubo vissuto da giovanissima a causa delle violenze del padre. La vita l’ha messa a dura prova e ha affrontato dolori inimmaginabili, come la scomparsa del fratello in seguito a un brutto male. Ma ha anche vissuto amori travolgenti, come la storica relazione con Massimo Troisi terminata a causa del tradimento di lui.

“Verissimo”, Clarissa Burt: “Papà beveva molto ed era violento”

Clarissa Burt, icona del cinema e delle passerelle anni ’80 e ’90, si racconta a cuore aperto nel salotto di Verissimo. Un’intervista intima, delicata, in cui ripercorre la sua straordinaria carriera ma anche i dolori che hanno segnato la sua vita. Non è stata un’infanzia facile per l’attrice ed ex modella, non solo per la rigida disciplina che regnava in casa ma anche per un padre ubriaco e violento: “Papà beveva molto ed era violento, questo ha fatto sì che da giovane ho capito come manovrare bene tutto”.

Le violenze in famiglia hanno coinvolto soprattutto la mamma dell’attrice, che subì percosse proprio mentre era incinta di lei: “Mio fratello ha preso più botte, e anche la mia sorella più piccola. Era un momento di violenza fisica, ma anche urlare o usare dispregiativi. Ha anche picchiato mia mamma quando era incinta di me“.

Nel 1967, poi, l’improvvisa fuga da casa e dal padre violento: “Era una nottata in cui stava con amici. Io sono andata da mamma e le ho detto: ‘Tu sai benissimo che lui sta aspettando che io parta e vada all’università, per ammazzarti’. Lei ha detto: ‘Sì, lo so’. Quando ho sentito questo, ho dovuto dire stop. Papà è salito, era troppo ubriaco. Lui si addormentò, inizio a russare, mamma venne a prendere me, siamo andati a prendere mia sorella, ci siamo messi in macchina e siamo andati via quella mattina presto presto”.

Clarissa Burt: la morte del fratello e il tradimento di Massimo Troisi

Clarissa Burt nella sua vita ha dovuto affrontare dolori importanti e perdite improvvise, come quella del fratello. “Mio fratello ha avuto il cancro per 4 anni, ha combattuto tanto ma non ce l’ha fatta”: confessa l’attrice nel salotto di Silvia Toffanin, ricordando la dolorosa perdita affrontata due anni fa.

L’attrice, a seguire, ha rivelato di aver sofferto di depressione nel corso della sua vita. Depressione dovuta indubbiamente alle violenze del padre, che rappresentano ancora oggi una ferita difficile da cicatrizzare. Nonostante questo ha sempre cercato di fidarsi degli uomini, sino allo storico incontro con Massimo Troisi.

La relazione con il celebre attore si interruppe prima del matrimonio, ancor prima della proposta: “Non dovevo sposarmi con Massimo. C’era il momento in cui me lo chiese, era un momento delicato, avevo appena scoperto un tradimento. Ho scoperto quel giorno assieme a tutta Italia che c’era qualcosa che andava oltre. A quel punto ho preso la decisione: amavo Massimo, ma in quel momento ho dovuto scegliere”.