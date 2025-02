Che tempo che fa, cameraman cade in diretta. Fazio: “Io e te bravissimi”

“Volevamo ricreare il video del cameraman di Cremonini a Sanremo”, così gli addetti ai social di Che tempo che fa hanno commentato l’accaduto nello studio dell’amato talk show condotto da Fabio Fazio su Nove nella puntata del 16 febbraio. Chi stava guardando il programma in diretta avrà sicuramente notato il cameraman, che, riprendendo l’entrata di Nino Frassica è caduto all’indietro. Ecco cosa è successo.

Cameraman cade a Che tempo che fa: il video

Il riferimento a Cremonini rievoca immediatamente alla mente il cameraman che, a Sanremo 2022, riprendendo un primo piano di Cesare Cremonini durante la performance all’Ariston, cadde all’indietro sul palco (senza danni, per fortuna). Il video fece il giro del web. Nella puntata andata in onda il 16 febbraio di Che tempo che fa è successo qualcosa di molto simile (e, ancora, senza danni).

Uno dei cameraman in studio, riprendendo l’entrata del comico Nino Frassica (reduce da una splendida co-conduzione del Festival di Sanremo 2025 al fianco di Carlo Conti), è scivolato all’indietro, portando con sé anche la pesante attrezzatura. Un breve momento di apprensione ha seguito l’accaduto, ma, una volta accertatisi che l’uomo stesse bene, il programma è andato avanti senza intoppi.

Si sa, gli imprevisti alla volte sono l’elemento in più, quello chiave dei programmi in diretta, basta che nessuno si faccia male. Il profilo Twitter del programma ha così deciso di condividere il video registrato dal cameraman in questione, accompagnandolo con il riferimento a Cremonini.

Divertente però anche il commento di Fabio Fazio, che, reduce anche lui da una recentissima caduta in studio in diretta, una volta viste le perfette condizioni del cameraman ha ironizzato: “Io e te bravissimi a cadere”. Il conduttore infatti, nella puntata del 26 gennaio si è però reso suo malgrado protagonista di uno scivolone in una botola sul palcoscenico rischiando di farsi veramente male. Fortunatamente è stato spinto fuori da un’assistente di studio, prima che ci fossero gravi danni.

Cadute in studio e ospiti: cosa è successo a Che tempo che fa

Una puntata che certo non aveva bisogno di pepe quella di Che tempo che fa andata in onda domenica 16 febbraio. In studio infatti è stato ospite Lucio Corsi, secondo classificato al Festival di Sanremo 2025, di cui si è inevitabilmente parlato parecchio. Benché infatti sia un evento Rai, è innegabile che la kermesse musicale faccia sentire la propria eco in tutta la programmazione televisiva.

E di Sanremo Fabio Fazio ha parlato anche con Luciana Littizzetto in videochiamata. La comica torinese infatti non è riuscita ad essere presente in studio dopo che lo scorso 13 febbraio è tornata a casa dopo che una pancreatite acuta l’ha costretta al ricovero presso l’ospedale Gradenigo. Ma il discorso è tornato anche, in maniera egualmente ironica, nella rituale chiacchierata con Ornella Vanoni. Ospite poi de Il Tavolo anche Stash, frontman dei The Kolors, reduci da Sanremo.