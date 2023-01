Charlize Theron a “C’è Posta per Te”: lo stile mannish che conquista

Un’ospite di eccezione a C’è Posta per Te: Maria De Filippi ha voluto nel suo show Charlize Theron, accolta con una standing ovation dal pubblico in studio. L’attrice, bella come una dea, è stata la grande protagonista della puntata, incantando tutti con il suo fascino.

Charlize Theron, il look mannish che incanta tutti

L’indiscrezione era già stata lanciata da Tv Sorrisi e Canzoni e girava ormai da tempo sul web: Maria De Filippi è riuscita a riportare Charlize Theron nel suo people show dopo ben nove anni dalla sua ultima partecipazione a C’è Posta per Te.

L’attrice è stata la grande protagonista della puntata del 28 gennaio, presentandosi con un look dallo stile mannish e irresistibile. La diva di Hollywood è stata accolta in studio tra gli applausi scroscianti del pubblico: affascinante come poche, Charlize Theron ha scelto un outfit semplice e dal sapore “maschile” con pantaloni neri a sigaretta, camicia bianca e gilet gessato. Il tocco iper femminile? Le décolleté in suede con tacco a spillo.

Dal canto suo anche Maria De Filippi ha voluto osare, indossando un completo giacca e pantaloni dai toni accesi: la conduttrice ha scelto il giallo limone, rompendo la tradizione dei look black and white tanto apprezzati dagli spettatori dello show.

Charlize Theron, le parole sulle figlie

Prima di cominciare a vivere le emozioni della puntata, Maria De Filippi ha voluto dedicare qualche minuto all’attrice, regalando al pubblico alcuni lati inediti della diva, dall’amore per i suoi cani al rapporto con la madre.

Impossibile poi non parlare delle figlie Jackson e August, la luce dei suoi occhi: “Hanno 10 e 8 anni, sono delle bambine dolcissime. Sono un po’ severa, amo la disciplina, ma quando si tratta di divertirci ci divertiamo!”.

La sopresa a Franchina

L’attrice di Hollywood è tornata negli studi di C’è Posta per Te per fare una sorpresa a una famiglia speciale, colpita da una tragedia, la scomparsa improvvisa del figlio Vincenzo. Una perdita troppo dura da affrontare per mamma Franchina, che non potrà mai dimenticare il figlio scomparso.

È per questo che Alessandro e la figlia Cristina hanno voluto regalare a Francesca e al figlio Paolo un momento indimenticabile, coinvolgendo Charlize Theron per la puntata. Una storia ad alto tasso di commozione, che ha toccato le corde del cuore dell’attrice.

“Ha una famiglia meravigliosa signora – ha detto la star particolarmente emozionata – ha una splendida figlia a cui lei manca e un marito che la vorrebbe con sé. La vita va avanti e le ferite sono recenti, ma ben presto dovrà decidere se rimanere così o iniziare un nuovo capitolo. Una persona saggia un giorno mi disse che non ci si dimentica mai delle persone che non ci sono più, ma dobbiamo ricordarci di quelle che sono ancora qui e loro sono lì”.

Dopo aver consegnato dei regali a Franchina per tutta la famiglia, l’attrice ha invitato la donna ad andare avanti, offrendole un oggetto di grande valore: “Voglio donarle questo ciondolo perché se pensa al significato di questo film, Gli Immortali, che io ho girato, e cioè cercare un senso alla vita, non deve più cercarlo perché ce l’ha qui davanti a lei“.