Caterina Balivo, il ritorno in Rai parte male: brutta caduta e pantaloni strappati

Un ritorno in Rai a dir poco rocambolesco, per Caterina Balivo, che si è recata alla conferenza stampa per la presentazione dei programmi del day time andando incontro a una brutta disavventura. Niente di grave, certo, ma la caduta sull’asfalto avrebbe potuto avere delle conseguenze molto più serie. E, invece, tutto si è ridotto a uno strappo – evidente – sui pantaloni del completo giallo. Il racconto arriva direttamente dal suo account Instagram e, com’era prevedibile dato il suo carattere, ci ha scherzato sopra.

Caterina Balivo, il racconto della caduta

“Prima di cadere rovinosamente dalla bicicletta ho girato questo per voi! Però che arrivo bomba con pantalone strappato. E nascosto tutto il tempo”, ha scritto Caterina Balivo sul suo Instagram, in cui ha anche spiegato di aver perso l’equilibrio per evitare un cagnolino che in quel momento si trovava ad attraversare la strada. Niente di male, niente di rotto se facciamo eccezione per i pantaloni che si sono rovinati e che la conduttrice ha dovuto tenere anche durante la conferenza stampa per la presentazione dell’offerta Rai in partenza: “Ho fatto tutte le foto con la gamba destra davanti alla gamba sinistra. Credetemi, un imbarazzo, seduta lì in prima fila con la gamba destra sulla gamba sinistra, che è andata praticamente in cancrena”.

L’emozione per il ritorno in Rai è tanta, e si percepisce proprio nel video che ha condiviso sul suo Instagram e che precede la caduta mentre si avviava verso Viale Mazzini. Si tratta infatti di una nuova sfida alla guida di un programma diverso da quelli ai quali ci ha abituati. Viene infatti rivoluzionata la formula del talk, tipica della sua ultima prova in Vieni da me, per lasciare spazio a un racconto maggiormente itinerante e con il pubblico che torna protagonista.

Come sarà La volta buona

La volta buona è il titolo scelto per il nuovo programma di Caterina Balivo su Rai1, in onda da lunedì a venerdì dalle ore 14. Si tratta di un grande contenitore di intrattenimento in cui trovano spazio tantissimi argomenti, dai quiz alla cronaca bianca passando per la letteratura, il costume e le storie dei protagonisti. Sulla collocazione pomeridiana, la conduttrice ha detto: “Quella è una fascia oraria importante che ho calcato tanto – racconta ad Ansa – con Vieni da me su Rai 1 e su Rai 2 con Detto fatto. Mi ha sempre dato grandi soddisfazioni e sono felice di tornarvi”.

E continua: “Per la scenografia ho voluto un divano a ferro di cavallo, dove le persone possono arrivare e aggiungersi, dove parliamo, condividiamo e ci confrontiamo”. La gentilezza sarà al centro di tutti i dialoghi. E non ci sono deroghe. Caterina Balivo ha poi ricordato la bella esperienza del podcast Ricomincio dal no: “Lì chiedevo alle persone quale sia stata la volta, non buona, ma nella quale la vita li ha posti davanti a una scelta dove dire di no e se quel no sia stato alla fine una cosa positiva. È stato molto bello, ho intervistato personaggi come Bocelli, Bebe Vio, Roberto Saviano. Mi ha fatto riflettere su come nella vita, alle volte, proprio nel momento in cui sembra sia tutto perso possa arrivare in realtà un nuovo inizio”.