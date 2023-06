Barbara D’Urso bacchettata da Paolo Del Debbio: ammutolita

Un ultimo saluto infinito, quello delle Reti Mediaset per Silvio Berlusconi, che ha ospitato anche Barbara D’Urso e il giornalista Paolo Del Debbio. I due volti dell’azienda di Cologno Monzese si sono ritrovati per ricordare l’ex Cavaliere ma lui l’ha bacchettata, lasciandola ammutolita e facendo calare l’imbarazzo in studio.

Barbara D’Urso senza parole, il gesto di Paolo Del Debbio

“Mi ha voluta in Mediaset e con Marta Fascina mi seguivano sempre in tv”, ha raccontato Barbara D’Urso con la voce rotta dall’emozione, ma i sentimentalismi sono durati davvero poco. Paolo Del Debbio, ospite dello Speciale TG5, ha infatti voluto tagliare corto lasciando ammutolita la conduttrice: “Appena si passa al servizio, sei autorizzata a piangere quanto vuoi, visto l’hai trattenuto per tutta l’intervista”.

Parole che di certo nessuno si sarebbe aspettato e che sono state tagliate anche dal video caricato su Mediaset Infinity, disponibile sulla piattaforma di streaming ma senza la parte in cui Paolo Del Debbio bacchetta Barbara D’Urso. L’imbarazzo calato in studio è stato grande, com’era lecito che succedesse, soprattutto perché, in questi giorni di lutto per Mediaset, l’ondata d’affetto è stata unanime. L’intervento del giornalista stona con i tanti sentiti in questi giorni dedicati al cordoglio, troppo tagliente e fuori luogo. Barbara D’Urso è infatti rimasta senza parole.

La programmazione di Mediaset si è così rivoluzionata per il ricordo di Silvio Berlusconi, con un cambio di palinsesto che ha incluso il lunghissimo Speciale del Tg5 condotto da Cesara Buonamici e che ha incluso tantissimi dei volti televisivi lanciati dalle tv di Cologno Monzese. Tanti anche i politici che hanno raccontato incontri e aneddoti divertenti, senza dimenticare la sua grande passione per il canto.

Il ricordo della conduttrice di Pomeriggio Cinque

“Ho nel cuore una tristezza profondissima. Ho fatto questo collegamento col cuore, in questo studio siedo solo quando intervisto i politici e l’ultimo che ho intervistato era proprio Silvio. Lui era in collegamento da casa, abbiamo chiacchierato, delizioso come sempre, mi voleva molto bene e mi stimava. Prima della registrazione mi disse che era a casa con Marta Fascina e voleva che li andassi a trovare per conoscerla, perché anche lei mi seguiva e mi stimava tanto”, ha detto Barbara D’Urso, evidentemente emozionata per il suo intervento in ricordo di Silvio Berlusconi.

E ha concluso, parlando del momento in cui ha appreso della scomparsa dell’ex Cavaliere: “Berlusconi era immortale, tutti sapevamo che non stava bene, però nessuno avrebbe immaginato che dopo qualche ora dall’ultimo ricovero sarebbe andato via per sempre. In questo studio, che è quello di Pomeriggio 5, entro sempre cantando e oggi invece tutta questa tristezza non lo consentiva”.

Barbara D’Urso ha inoltre ricordato i suoi esordi in tv: “Era il 1977 ero arrivata a Milano da Napoli, facevo la modella. Berlusconi volle fare la prima tv privata in Italia e vide la mia foto dalle agenzie, mi convocò e mi presero immediatamente a fare di tutto, come ero abituata a fare fino a qualche tempo fa in questa azienda. Quanto mi pagava? Non lo so, non me lo ricordo, il compenso più grande era la palestra fatta con lui a Mediaset”.