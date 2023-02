“Amici”, Jore rompe il silenzio sul suo addio al programma

Manca ormai meno di un mese all’inizio del serale di Amici e, di settimana in settimana, stiamo scoprendo chi degli allievi della scuola passerà al serale.

Mentre molti dei giovanissimi ballerini e cantanti del talent di Maria De Filippi hanno già avuto la soddisfazione di accaparrarsi l’ambita maglia dorata, Jore ha invece deciso di abbandonare la trasmissione e, a qualche giorno da questa scelta, ha finalmente rivelato le sue personalissime motivazioni.

Jore abbandona la scuola di Amici: svelato il motivo

Mentre tutti gli allievi della scuola di Amici stanno lottando con le unghie e con i denti per passare al serale del programma che inizierà il prossimo 18 marzo, c’è qualcuno che ha ceduto a un passo dal traguardo: Jore.

Il cantante, infatti, nei giorni scorsi ha abbandonato la scuola sotto gli occhi dispiaciutissimi dei suoi compagni. Il ragazzo ha preso questa decisione proprio il pomeriggio della registrazione dell’’ultimo pomeridiano del talent andata in onda sabato scorso e durante il quale sono state consegnate ben tre maglie per il serale .

Durante il daytime di venerdì 17 è andata infatti in onda una scritta che annunciava l’accaduto: “Jore ha deciso di abbandonare la scuola per motivi personali”. Tali motivi sono stati esplicitati solo in queste ore dal giovane artista che le ha condivise sul suo profilo Instagram.

“Speravo che questo momento arrivasse il più tardi possibile” ha scritto “Ma il mio percorso ad Amici purtroppo termina qui. Ho iniziato questo viaggio portandomi addosso problemi e questioni irrisolte alle quali ho cercato di non pensare fin dall’inizio. Purtroppo” ha ammesso Jore “Non ci sono riuscito. Non solo questi problemi non mi hanno permesso di essere totalmente sereno e concentrato ma hanno cominciato a creare in me un malessere fisico che mi ha portato a non essere nelle condizioni di poter fare quello che amo di più, cantare”.

Il messaggio di Lorenzo Longoni (vero nome di Jore) si conclude con i doverosi saluti agli ormai ex compagni, gli altrettanto doverosi ringraziamenti allo staff di Amici e con un pensiero speciale per Rudy Zerbi “Grazie per aver creduto in me e cercato di stimolarmi a dare il meglio, a non aver paura di mostrare me stesso senza barriere o muri da abbattere. Ci proverò con tutta la forza che ho. Mi dispiace, di tutto e tanto”.

Jore, le ultime ore nella scuola prima dell’addio

L’addio di Jore alla scuola di Amici a un passo dal serale ha lasciato tutti basiti ma, guardando a ritroso le ultime ore dell’artista all’interno del talent, è palese che il suo stato d’animo non fosse dei migliori da tempo.

Rudy Zerby, infatti, già da qualche giorno aveva fatto notare all’allievo che nelle sue performance mancava l’anima e aveva messo in discussione il suo percorso facendo entrare nella scuola il cantante romano Mezkal per valutare se fosse il caso, proprio in virtù dell’importanza del serale, di sostituire lo stesso Jore, Aaron o Piccolo G con la new entry.

Come si evince dalle parole scritte su Instagram, Jore ha capito prima della decisione di Zerbi di non essere in grado di affrontare in questo momento un palco importante come quello del serale di Amici e ha, di conseguenza, lasciato la scuola.

Una decisione evidentemente sofferta, calcolando che Jore sta da tempo lottando per il suo sogno di diventare cantante e, in virtù di questo, ha anche partecipato Area Sanremo 2022 dove si è esibito davanti Amadeus e alla Commissione Musicale Rai di Sanremo Giovani senza ottenere il successo sperato che, invece, aveva ottenuto circa un mese fa quando aveva conquistato un banco ad Amici vincendo la sfida con Cricca.