Veronica Maya a La Volta Buona: “Ho rischiato di discutere con mio marito”

Fonte: IPA Veronica Maya

Un sopracciglio troppo alto. Un trattamento di botox a ridosso della prima puntata di un nuovo programma. E 1700 messaggi carichi di insulti. Veronica Maya, volto noto della televisione italiana, si ritrova nell’occhio del ciclone per una puntura estetica finita male. Ma non ci sta a restare zitta.

Oggi era ospite a La Volta Buona con Caterina Balivo, che ha ripreso il tema del botox dopo il lungo sfogo social di Veronica Maya, seguito all’ondata di commenti ricevuti durante le prime puntate di Ne vedremo delle belle.

Veronica Maya, il caso del sopracciglio torna in tv

Il botox, somministrato dal marito e chirurgo plastico Marco Moraci, ha causato un temporaneo sollevamento asimmetrico del sopracciglio. Un effetto collaterale noto a chi pratica medicina estetica, ma che sui social si è trasformato in un pretesto per lanciare offese.

“Mi hanno chiamata mostro, trans, mi hanno detto che avevo il sopracciglio storto. 1700 messaggi, quasi tutti da donne. Questo è body shaming”, ha spiegato Maya, che si è detta ferita, ma determinata a non farsi schiacciare dall’odio. “Io sono forte, ma pensa a chi è più fragile. Pensa a chi non ha un microfono per difendersi”.

Anche il marito travolto dall’odio social

Veronica Maya non rinnega la scelta, ma ammette un errore di tempistica: “Il botox non si fa a ridosso di un grande evento. Ci mette qualche giorno ad assestarsi. Ma questo non fa di me una cattiva persona. Non toglie nulla alla mia carriera, al mio valore, alla mia intelligenza”.

A farne le spese, suo malgrado, anche il marito. “Marco è un medico coscienzioso. Ma non fa il mio lavoro, non è abituato a questa tempesta di odio. Questa cosa ci ha obbligati a confrontarci su una questione che non ci aspettavamo”. E no, il rapporto non è stato minato, ma la riflessione è inevitabile: “L’ho esposto involontariamente. Ho ribaltato su di lui una questione che riguardava me e il mio lavoro”.

Veronica Maya: “In tv non si può invecchiare senza essere giudicate”

Sul punto, Veronica Maya è chiarissima: “In tv non si può invecchiare. Se una donna si presenta con i capelli bianchi o qualche ruga in più, viene massacrata. E allora si pretende che piaccia a tutti, ma senza mostrare di voler piacere a se stessa”.

“Non ho mai fatto Miss Italia, non ho mai puntato tutto sull’aspetto. Ho fatto la ballerina, un’arte che ti mette davanti allo specchio e ti chiede talento, non bellezza. Il mio modo di stare in tv è sempre stato questo. Eppure sono stata giudicata per un sopracciglio”.

Veronica Maya oggi: “Mi curo per piacere a me stessa, non per gli altri”

Alla fine, un bilancio lo tira: “Mi reputo fortunata, ho avuto tre figli e sono tornata in forma senza chirurgia. Mi curo, mi alleno, senza estremizzare. Voglio solo piacere a me stessa, non devo chiedere l’approvazione degli altri. E chi sta in tv non è un sacco da pugni: è una persona”. E lei, che la settimana scorsa si era lasciata andare a un lungo sfogo social, ne è convinta.