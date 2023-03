“Uomini e Donne”, Tina Cipollari derisa da un ex cavaliere del Trono Over

Fonte: IPA Tina Cipollari attaccata su TikTok

La vendetta è un piatto che va servito freddo: lo sa bene Biagio Di Maro, ex partecipante di Uomini e Donne, molto noto negli ultimi anni per le sue fugaci love story, che hanno portato Maria De Filippi ad allontanarlo dal programma il mese scorso. Ma non solo, anche per un tormentone lanciato da Tina Cipollari, che, ripetendo una sua frase celebre frase, l’ha reso virale, e al tempo stesso vittima dell’ilarità di tutti. Per questo l’ex cavaliere, si è vendicato dell’opinionista su TikTok, con un video poco lusinghiero.

“Uomini e Donne”, Biagio si vendica di Tina Cipollari su TikTok

Biagio di Maro ha lasciato, su caldo consiglio di Maria De Filippi, Uomini e Donne, dopo l’ennesima relazione andata male. L’uomo, diventato molto famoso tra il pubblico del programma, si gode questa popolarità su TikTok, dove è sbarcato da poco, cogliendo l’occasione di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Verso di chi? Ovviamente lei, l’opinionista storica del programma Mediaset, Tina Cipollari.

L’ex cavaliere ha pubblicato ieri un video, diventato subito virale, con una dedica d’eccezione, per niente lusinghiera: “Ma chi si crede, non mi importa niente, lei è quella sua sottana, ma chi si crede, non mi importa niente, lei è soltanto una bambina, io non sono un pupazzo, presto se ne accorgerà“. La citazione viene da una canzone di DJ Matrix, La tipica ragazza italiana, inserita nel video. Tina era, insieme a Gianni Sperti, una delle maggiori accusatrici di Biagio e, probabilmente, per lui una delle fautrici della sua eliminazione dal programma. Ma la Cipollari come reagirà a questo video? Solitamente usa poco i social, ma siamo certi che le sarà stato mandato da tanti fan.

Chi è Biagio di “Uomini e Donne” e perché è famoso

Al grido di “Abbiamo trascorso una bellissima serata” Biagio Di Maro è diventato, negli ultimi anni, uno dei personaggi di punta nel dating show Uomini e Donne. La frase, ripetuta in tono canzonatorio da Tina puntata dopo puntata, è diventata un piccolo cult. Dopo un periodo lontano dal programma, il cavaliere campano era tornato da poco in studio, riscuotendo, ancor più che in passato, solo commenti negativi. Identificato come il galletto del pollaio, l’uomo veniva spesso additato dagli opinionisti come scorretto verso le donne che frequentava.

Biagio non ha costruito nessuna relazione seria nel programma, e ogni volta che una conoscenza sembrava prendere una piega più concreta, l’uomo spostava l’attenzione su un nuovo volto del parterre femminile, scatenando le ire di tutti. Che fosse casuale o una tattica non sta a noi giudicarlo, ma certo è che, grazie a quella famosa frase, ripetuta ogni volta che entrava in studio, Biagio è diventato un personaggio e ora, fuori dal programma, riversa questa improvvisa popolarità su TikTok.

Perché Biagio è stato cacciato dal Trono Over

Non solo Gemma Galgani, sono state tante le dame del Trono Over che sono rimaste affascinate da Biagio Di Maro, tra modi audaci, cene romantiche e le ormai note mozzarelle, un must di tutti i suoi approcci. E se lui si vantava sempre di aver trascorso una bellissima serata, spesso le donne tornavano in studio con un’idea ben diversa di lui, quella di un farfallone che vola di fiore in fiore. Liti, lacrime, abbandoni, il susseguirsi di avvenimenti era quasi sempre identico, sino al mese di febbraio quando Carla, la sua ultima corteggiatrice, delusa dall’esito della loro conoscenza, è letteralmente esplosa in studio, tra grida e pianti disperati.

Il risultato? Dopo questo ennesimo spiacevole scontro, Maria De Filippi ha forzato la mano di Biagio, spingendolo, non senza difficoltà, ad abbandonare il programma. Ma sarà un addio definitivo? Non è detta l’ultima parola, l’ex cavaliere potrebbe tornare alla carica nella prossima stagione televisiva.