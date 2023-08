“Uomini e Donne”, l’ex tronista Marco Arduini arrestato: l’incubo della fidanzata 19enne

Fonte: IPA Uomini e donne

Marco Arduini, ex volto di Uomini e Donne, è stato arrestato a Cattolica per aver picchiato e minacciato la fidanzata di 19 anni. L’uomo nato a Roma ha partecipato al programma di Maria De Filippi nel 2018 come corteggiatore del trono over e nella sera del 3 Agosto 2023 è stato fermato dai Carabinieri in seguito a questo episodio di violenza contro una donna di cui dovrà rispondere nei prossimi giorni. Attualmente in carcere a Rimini, Arduini è in custodia cautelare per ordine del gip del Tribunale della città romagnola Raffaella Ceccarelli su richiesta del procuratore Davide Ercolani. I capi d’accusa al momento sono maltrattamento in famiglia aggravato e lesioni. “E’ stato fissato per lunedì prossimo in carcere a Rimini, l’interrogatorio di garanzia del mio assistito. Mi sono state riferite le accuse formulate dalla magistratura, ma con lui parlerò più approfonditamente domani per capire i contorni della vicenda” ha dichiarato Linda Mastrodomenico, legale dell’uomo.

Le accuse pesanti a Marco Arduini

Pesanti le accuse contro Arduini secondo le indagini. Infatti l’uomo avrebbe picchiato la fidanzata fino a romperle il naso e le avrebbe urlato parole pesanti e lanciato minacce. Secondo la ragazza la loro relazione è stata più volte animata da momenti dettati dalla rabbia caratterizzati da pugni, calci e morsi sulle guance che costringevano la vittima a coprire i lividi riportati sul corpo con il fondotinta. Non ha mai avuto il coraggio di denunciare quegli atti di maltrattamento e correre in ospedale, fino a ieri sera. L’accusa sostiene attualmente che Arduini avrebbe minacciato la fidanzata con cinte e coltelli, dicendole che le avrebbe sfregiato il viso e buttata giù dal terrazzo. Non è la prima volta che l’ex volto del programma di Canale 5 ha dei problemi con la legge, infatti ci sono dei trascorsi per droga e violenza in famiglia relativi anche a una compagna precedente. Quella volta fu l’amica della vittima a denunciare l’uomo. “Ti spacco la faccia, ti cavo gli occhi, stasera va a finire male!” le aveva urlato una volta, e “Ti sfiguro, quando andrai in giro nessuno ti riconoscerà” un’altra.

Una relazione tossica

Prigioniera di una relazione tossica, la fidanzata di Marco Arduini ha passato dei mesi terribili, senza poter chiedere aiuto a nessuno. Ha provato a tollerare e andare avanti, per paura, come spesso accade in queste situazioni. Anche i genitori e alcuni amici sapevano qualcosa della situazione, quando una volta è corsa in lacrime da una di loro con il naso rotto. La 19enne, finalmente circa una settimana fa ha raccontato alle forze dell’ordine gli eventi e i carabinieri coordinati dal pm Ercolani hanno subito effettuato un’indagine lampo, interrogando le persone coinvolte e arrivando all’arresto di Arduini. Pedinata quando usciva da scuola, mani al collo in più di una occasione, insomma un vero calvario per la giovane donna che lavorava come lui in un albergo di Riccione oltre a studiare. Anche sul luogo di lavoro sarebbero avvenute delle violenza, come calci e spinte al muro con forza. Ora si aspettano aggiornamenti sulla sentenza definitiva per l’uomo che, avendo già avuto questo comportamento recentemente, dovrebbe ricevere una pena adeguata per evitare che lo faccia ancora in futuro.