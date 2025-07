Gigi D’Alessio pubblica Un selfie con la vita, testo e significato del nuovo singolo

IPA Gigi D'Alessio, il nuovo singolo è "Un selfie con la vita"

Gigi D’Alessio lancia un nuovo singolo che parla dritto al cuore. Il nuovo brano si intitola Un selfie con la vita e ha tutto quello che ci si aspetta da una sua canzone: emozione, verità e quella capacità di raccontare le fragilità senza mai perdere la speranza.

Un regalo musicale che sembra fatto apposta per accompagnare chi ha bisogno di rallentare, ascoltarsi e ricominciare. Ecco testo e significato.

Gigi D’Alessio, significato di “Un selfie con la vita”

Gigi D’Alessio torna a farci emozionare con Un selfie con la vita, un singolo che arriva in un momento di grande successo per l’artista. Gigi, infatti, ha annunciato nuove date per il suo tour che a settembre lo riporterà a Napoli, la sua città, dove ha già registrato alcuni sold out.

Un selfie con la vita è nata dalla collaborazione tra Gigi e Vincenzo D’Agostino, con la produzione di Adriano Pennino, Kekko D’Alessio e Max D’Ambra. È la colonna sonora perfetta per chi ama la sua musica ed è pronto ad accoglierlo ancora una volta sul palco.

Con il suo abbraccio musicale, il brano parla a chi ha conosciuto il dolore e la delusione, ma non vuole arrendersi. Gigi canta un invito a guardare oltre le difficoltà, a riscoprire la forza che c’è dentro ognuno di noi e a ripartire, anche se con piccoli passi. La melodia parte in punta di piedi, quasi come un sussurro, per poi crescere e aprirsi a un’energia nuova: quella della rinascita e della speranza.

“Un selfie con la vita”, testo della canzone di Gigi D’Alessio

Pensati così

Forte come sei

Che nessuna notte è tanto lunga da impedire

Al sole di rinascere

Tirati un po’ su

Colpe non ne hai

Tante volte le tempeste

Non distruggono la vita

Ma puliscono la strada

Ricordati chi ti ha lasciato

Già sapeva dove andare

Apri gli occhi e guarda il mondo intorno a te

Non cercare una risposta se non c’è

Fatti un selfie con la vita

Solo la vita ti può dare lafelicità

Per un graffio al cuore non si muore mai

Se ci credi si guarisce prima o poi

Dai più tempo al tuo dolore

Ricordati chi ti ha lasciato

Già sapeva dove andare

Leggila così

La felicità

C’è chi te la porta all’improvviso

Quando arriva

E te la toglie quando poi va via

Ricordati chi ti ha lasciato

Già sapeva dove andare



Apri gli occhi e guarda il mondo intorno a te

Non cercare una risposta se non c’è

Fatti un selfie con la vita

Solo la vita ti può dare la felicità

Per un graffio al cuore non si muore mai

Se ci credi si guarisce prima o poi

Dai più tempo al tuo dolore

Ricordati chi ti ha lasciato

Già sapeva dove andare

Devi crederci ancora

E una luce nel buio si accenderà

Devi crederci ancora

E domani torni ad innamorarti

Devi crederci ancora

Ed un cuore dal cuore cancellerà

Forza ti aspetto già

Guardalo e non tremare

Torna ti vuole baciare

Apri gli occhi e guarda il mondo intorno a te

Un cuore dentro un altro cuore può cadere

Fatti un selfie con la vita

Solo la vita ti può dare la felicità

Per un graffio al cuore non si muore mai

Se ci credi si guarisce prima o poi

Dai più tempo al tuo dolore

Ricordati chi ti ha lasciato

Già sapeva dove andare