Gli U2 tornano in Italia, quanto costano i biglietti e come acquistarli

Dopo anni di attesa, Bono e soci annunciano due concerti a Milano nell'estate 2027: dove e come acquistare i biglietti

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IPA Bono Vox

Gli U2 tornano in Italia, ed è una notizia che i fan aspettavano da anni. La band irlandese, composta da Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr., si prepara a incontrare nuovamente il pubblico italiano con una tournée mondiale legata all’uscita del nuovo album Carnaval De Luz. Per i fan si tratta di un ritorno importante, considerando che l’ultima esibizione del gruppo nello stadio milanese risale al 2009. Le prevendite sono già state organizzate in diverse fasi, mentre la vendita generale dei biglietti partirà a novembre.

Dove e quando vedere gli U2 in Italia

Il concerto degli U2 è uno degli eventi musicali più accesi del 2027, insieme a quello degli Oasis a Roma. La band irlandese salirà sul palco dello Stadio di San Siro di Milano il 5 e il 6 luglio 2027, ben diciotto anni dopo l’ultima volta. I due concerti fanno parte del The Greatest Show On Earth World Tour, la nuova tournée internazionale che porterà il gruppo a esibirsi in diverse città tra America Latina ed Europa.

Ad accompagnare Bono e compagni nelle date europee saranno i Wolf Alice, gruppo britannico scelto come special guest. Milano è attualmente l’unica città italiana presente nel calendario annunciato.

Come acquistare i biglietti e quanto costano

La corsa ai biglietti procede per fasi. Le prime prevendite sono riservate agli iscritti a pagamento al sito ufficiale e si chiudono mercoledì 4 novembre alle 22, con un codice personale e un massimo di quattro biglietti per concerto. Il 4 novembre, dalle 10 alle 22, è prevista anche una prevendita per i titolari di carte Visa, accessibile da visa.com/u2, mentre giovedì 5 novembre, sempre dalle 10 alle 22, è la volta dell’Artist Presale. La vendita generale parte invece venerdì 6 novembre alle 10 su U2.com, su livenation.it e su TicketOne, oltre che su Ticketmaster, con un limite di quattro biglietti per acquirente.

Quanto ai prezzi, si parte da 86,25 euro per il quinto settore numerato e si arriva a 258,75 euro per il primo settore. Il secondo settore costa 207 euro, il terzo 172,50 euro e il quarto 115 euro. Prato e Inner Circle, le due aree in piedi, hanno lo stesso prezzo di 184 euro. I pacchetti VIP, invece, arrivano a sfiorare i 950 euro nella formula Ultimate.

Ai costi vanno aggiunte le commissioni di servizio. Durante le prevendite è possibile acquistare al massimo quattro biglietti per concerto.

Il Tour degli U2

Il tour degli U2 partirà il 23 febbraio da Città del Messico e proseguirà in America Latina, prima di arrivare in Europa il 26 aprile con la data di Stoccolma. Il calendario comprende anche Parigi, Lisbona, Amsterdam, Londra e Berlino, oltre ai due appuntamenti italiani.

Sul palco tornerà la formazione storica al completo, con Larry Mullen Jr. nuovamente alla batteria dopo il periodo di assenza dalle esibizioni dal vivo. Il tour arriva dopo la residenza alla Sphere di Las Vegas, dove gli U2 hanno proposto uno spettacolo incentrato soprattutto sull’album Achtung Baby. La nuova tournée riporterà la band negli stadi, con un repertorio che unirà i successi più conosciuti alle canzoni del prossimo disco.