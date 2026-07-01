Temptation Island 2026, scoppia la prima coppia: la brutta sorpresa al falò di confronto

La seconda puntata di “Temptation Island 2026” si apre con il falò di confronto tra Giovanni e Sabrina, ma non è andata come ci si aspettava

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Ufficio Stampa Fascino Filippo Bisciglia

Se c’è una redazione capace di gestire la suspence è quella di Temptation Island 2026. Quest’edizione è appena iniziata eppure regala già grandi soddisfazioni. La puntata precedente, la prima, si era conclusa con la richiesta di un falò di confronto, di già. La seconda si apre con il fidanzato tapino seduto davanti al fuoco in attesa della quasi ex che, nel frattempo, se la spassa con il nerboruto tentatore.

I riflettori sono puntati su Sabrina e Giovanni, due tra i concorrenti che più hanno conquistato l’attenzione del pubblico. La loro storia va avanti da anni, ma sono bastati pochi giorni sull’isola delle tentazioni per mettere tutto in discussione.

Giovanni potrebbe aver ragione, e invece no

Chi si fosse perso la prima puntata potrebbe provare l’istinto di prendere le parti di Giovanni. Nei primi minuti del secondo appuntamento di Temptation Island 2026, il riccioluto siciliano espone a un attento Filippo Bisciglia i propri sensati ragionamenti. Che la fidanzata Sabrina non sia più innamorata di lui, che la loro storia sia ormai giunta al capolinea, è chiaro. Lo confermano le parole, spietate, di lei, non di meno la sua palesata attrazione verso uno dei tentatori.

Ma non lasciatevi ingannare. Non vogliamo insinuare che Giovannino sia un cattivo ragazzo, ma di certo non è un bravo fidanzato. Andate pure a recuperarvi la puntata precedente e scoprirete che il così all’apparenza pacato siculo è in realtà un eterno Peter Pan che si fa preparare la valigia dalla mamma e prima di dormire attacca la gomma da masticare sul comodino.

Giovanni è uno che lascia il lavoro perché si addormenta durante il turno. Uno che afferma, e riportiamo letteralmente, “la mamma è la mamma, lei (la fidanzata, ndr) resterà sempre un’estranea, al massimo la mamma dei miei figli”. Di fronti a tali evidenze avreste davvero il coraggio di continuare ad assegnare a Sabrina il ruolo della cattiva?

Sabrina rifiuta il confronto e resta nel villaggio

La richiesta di Giovanni di concludere l’esperienza a Temptation Island e tornare a casa a mettere il punto a quest’amore ormai privo di fiamma era ragionevole, ma Sabrina non ha più intenzione di accontentare il bambinone che si è tenuta in casa per anni, neppure quando ha le sue ragioni. Giovanni aspetta, borbotta qualcosa che neppure chi scrive che il siciliano lo conosce riesce a comprendere, e aspetta ancora.

Aspetta a vuoto, perché Sabrina al falò non ci arriva. “Vergogna” commenta lui. Lei di imbarazzo non ne prova alcuno – d’altronde da chi sceglie di raccontare i fatti suoi di fronte a tutta Italia non ce lo si aspetta – e continuare a vivere la sua avventura.

Il caso di Sara e Gabriele resta un mistero

Non che la storia di Giovanni e Sabrina non sia avvincente, ma ciò che tutta l’Italia aspettava di scoprire era se Mediaset (accogliendo la richiesta del Codacons) avrebbe escluso o meno la coppia composta da Sara e Gabriele, finita nella bufera dopo la diffusione sul web di un loro video hard girato per denaro. Da Temptation, però, non arriva alcun commento e noi – come Giovannino di fronte al falò – restiamo a struggerci nell’attesa.