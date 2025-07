Temptation Island 2025, cosa è successo nell’ultima puntata del 17 luglio

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Cosa è successo nell’ultima puntata di Temptation Island 2025? In attesa di scoprire cosa succederà nel quarto appuntamento dello show è arrivato il momento di fare un breve recap. Diverse coppie infatti sono arrivate ad un bivio e presto ci saranno delle svolte importanti che porteranno a falò di confronto, ma anche a scelte estreme.

I fidanzati distruggono il villaggio di Temptation Island 2025

Nella terza puntata di Temptation Island 2025 le coppie sono state messe nuovamente alla prova e diversi fidanzati hanno perso il controllo. A farne le spese sono state porte, sedie e tavoli del villaggio in Calabria dello show che è stato distrutto dall’ira di Antonio e dalla rabbia di Rosario. Antonio Panico, nel dettaglio, ha perso la testa dopo che la sua fidanzata Valentina ha parlato del loro rapporto e del suo comportamento. La ragazza ha accusato il fidanzato di non contribuire nelle spese quotidiane di casa e di non perdersi nessuna responsabilità. Non solo, ha spiegato che la sua famiglia è contraria alla loro relazione e vorrebbe che lei lo lasciasse.

Parole che hanno scatenato la reazione violenta di Antonio, soprattutto dopo che Valentina si è avvicinata al single Francesco. “Lo so io cosa cerca. Vuole un uomo che la sposi, perché con gli altri due fidanzati non ci è riuscita – ha gridato Antonio, sfogandosi di fronte alle telecamere -. Il problema è che non ha trovato nessuno disposto a farlo. Questo vuole, un uomo che la sposi. Io me ne vado, stasera chiedo il falò ed esco. Quella str*** con me non viene mai a fare il bagno perché dice che l’acqua è fredda, e con lui si tuffa. E il problema ero io? Qual è il suo obiettivo nella vita? Trovare il cretino che la sposi, solo quello. Me ne devo andare, altrimenti finisco per fare qualche guaio”.

Dopo lanci di oggetti e urla, Antonio ha chiesto per la seconda volta un falò di confronto, salvo poi cambiare idea, come ha fatto notare ai telespettatori lo stesso Filippo Bisciglia.

Il falò di confronto (assurdo) di Sonia e Alessio

Dopo alcune puntate di attesa è arrivato il falò di confronto di Sonia e Alessio. In tanti attendevano di sapere cosa sarebbe accaduto fra i due dopo le dichiarazioni forti di Alessio (che aveva dichiarato di non essere sicuro di amare la fidanzata e aver chiesto la sua mano per riconoscenza) e la reazione durissima di Sonia.

La 48enne infatti aveva lasciato la trasmissione, costringendo il compagno – che non si era presentato al falò di confronto – a fare lo stesso. Alla fine Alessio era finito in hotel, mentre Sonia era tornata come consigliera delle altre fidanzate nel villaggio. Insomma, la voglia di scoprire cosa sarebbe successo era tanta, ma il falò è andato diversamente da come immaginavamo.

Sonia infatti ha tentato di recuperare il rapporto con Alessio, ma lui si è mostrato irremovibile. Infastidito per la scelta di lei di mettere fine alla sua esperienza nel programma di Maria De Filippi a due giorni dall’inizio. Il dialogo è apparso più come un dibattito in tribunale che come un confronto fra due persone innamorate e si è concluso con un Alessio sdegnato che lasciava la spiaggia.

La frase di Alessio riassume tutto il falò: “Come posso capire se la amo, se non ho avuto modo di mettermi alla prova durante il percorso? Se vivo sempre a stretto contatto con lei, non ho occasioni reali per tradirla, per interagire con altre persone e vedere come reagisce lei in quelle situazioni”.