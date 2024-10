Storia di una famiglia perbene 2, cast, trama, dove e quando vederla

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Dopo un’attesa di ben tre anni che è parsa infinita è giunto il momento: il palinsesto Mediaset prevede proprio questa sera l’inizio di Storia di una famiglia perbene 2. Amore e criminalità tornano ad ipnotizzare il pubblico davanti allo schermo, trascinandolo nella Bari degli anni Novanta, con emozioni tutte nuove e molteplici colpi di scena. Curiosi di scoprirne di più? Di seguito tutto ciò che sappiamo sul sequel.

Cast e trama della seconda stagione di “Storia di una famiglia perbene”

Diretta da Stefano Reali e tratta dall’omonimo romanzo di Rosa Ventrella, Storia di una famiglia perbene verte su conflitti familiari, vissuti tra l’intreccio di sete di vendetta e speranza di redenzione. I protagonisti sono accomunati dalla voglia di combattere per un futuro migliore, opponendosi con decisione alla criminalità che lo minaccia e li consuma.

Gli episodi d’esordio dell’acclamata serie Mediaset sono andati in onda nel lontano autunno 2021. Al tempo Storia di una famiglia perbene ha introdotto quella che è la storia di due famiglie, storicamente in conflitto tra loro: da una parte vi sono i De Santis, umili pescatori, dall’altra gli Straziota, dei potenti contrabbandieri, le cui vicende si susseguono in un arco temporale che va dal 1985 al1992 nella città di Bari.

Odio e rivalità non sono bastati, però, ad ostacolare l’inevitabile e crescente legame tra Maria De Santis (Federica Torchetti) e Michele Straziota (Carmine Buschini), giovani travolti dall’amore che trovano il coraggio di opporsi alle severe leggi delle proprie famiglie, forti delle loro passioni, lo studio e la musica. Un amore travagliato ma che sopravvive, sullo sfondo l’abisso dell’ignoranza e della miseria, cause e conseguenze del crimine organizzato.

La prima stagione si è chiusa con Maria incinta e Michele in carcere: al nucleo della nuova trama troveremo lei – soprannominata “Malacarne” – più che mai intenta nella sua nobile causa di proteggere i giovani di Bari Vecchia dalla criminalità. Lo farà attraverso il teatro, mettendo a rischio persino la sua stessa vita.

Mentre la ragazza sarà in attesa del suo primo figlio con Michele – tuttora l’unico condannato a scontare i crimini commessi dalla propria famiglia – i suoi genitori, Antonio (Giuseppe Zeno) e Teresa (Simona Cavallari), si troveranno invece alle prese con le ingiustizie del loro tempo, speranzosi di riuscire a far prevalere la verità e mettere un punto agli abusi della famiglia antagonista. La malavita locale continuerà ad essere al centro di tutto, in una Bari straziata sotto la guida di Don Nicola (Vanni Bramati) intralciato da un nuovo boss in ascesa, Guido Palmisano (Alessandro Pess).

Un’efferata aggressione ai danni di Michele segnerà l’inizio di una spietata lotta per il controllo del territorio, mentre l’ingresso in città di un misterioso imprenditore creerà scompiglio tra le famiglie, nessuno escluso.

Dove e quando vederla

Ora che ci si può ritenere sufficientemente preparati – nonché carichi – per accogliere la seconda stagione della serie, la domanda che sorge spontanea alla mente è: dove e quando farlo?

L’attesissimo sequel di Storia di una famiglia perbene sarà trasmessa proprio a partire da oggi, venerdì 11 ottobre, in prima serata. L’appuntamento è fissato alle ore 21,35 su Canale 5, in alternativa sarà possibile prendere visione della puntata connettendosi sull’app Mediaset Infinity, dove sarà disponibile in streaming in tempo reale.

Gli episodi previsti saranno ben 8, divisi in 4 appuntamenti fissati nelle settimane a venire. L’ultimo sarebbe – salvo improvvisi cambi di programma nel palinsesto – il prossimo venerdì 1 novembre. Cosa riserverà il destino agli arditi protagonisti delle vicende? Non ci resta che scoprirlo.