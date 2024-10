Imprevisto nella puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 16 ottobre. Mentre Francesca, concorrente della Puglia, era in piena corsa per aggiudicarsi una cifra di tutto rispetto, lo studio si è fermato improvvisamente, e non solo per la tensione del gioco. Un forte botto ha infatti interrotto lo svolgimento della puntata, proprio mentre Stefano De Martino, il conduttore dello show, si accingeva ad aprire un pacco chiamato dalla concorrente. L’evento, insolito e inaspettato, ha fatto sobbalzare il presentatore lasciando perplessi tutti i presenti. Ma cos’è successo?

Cos’è accaduto ad Affari Tuoi il 16 ottobre

La puntata era già entrata nel vivo. Francesca, con il supporto del marito Simone, stava conducendo una partita perfetta. Con solo 20 euro nel suo pacco iniziale, la concorrente aveva saputo mantenere la calma e l’astuzia necessarie per eliminare una serie di pacchi sfavorevoli, aprendo via via solo pacchi blu, che contenevano somme insignificanti. Ogni mossa sembrava studiata alla perfezione, lasciando presagire un grande finale. L’atmosfera in studio era già elettrica quando è accaduto l’imprevisto.

Proprio mentre Stefano De Martino si dirigeva verso il pacchista dell’Emilia Romagna, chiamato da Francesca per scoprire cosa contenesse il suo pacco, un rumore forte e improvviso ha rotto il silenzio dello studio. De Martino, evidentemente spiazzato, si è fermato, visibilmente sorpreso, e ha cercato di capire cosa fosse successo. Il conduttore, noto per il suo atteggiamento ironico e rilassato, ha cercato subito di stemperare la tensione con una battuta: “È svenuto qualcuno! Ho sollevato il pacco e si è sentito un tonfo nello studio”. La sua reazione, a metà tra lo stupore e il divertimento, ha strappato una risata al pubblico, che ha seguito con attenzione la sua successiva mossa.

La reazione di Stefano De Martino

Francesca, divertita ma anche incuriosita dal significato di quel rumore, ha posto una domanda scherzosa ma significativa: “È un brutto presagio o porta fortuna?”. La tensione, già alta per il procedere della partita, si è fatta ancora più palpabile. Stefano De Martino, non lasciandosi condizionare dall’evento, ha continuato con la sua missione, aprendo il pacco dell’Emilia Romagna. Il suo contenuto? Solo cento euro. Con il suo consueto spirito ironico, De Martino ha subito collegato il rumore al valore esiguo del pacco, contrariamente al successo delle prime settimane di programma: “Sarà stato il Dottore” ha detto, facendo riferimento al famoso personaggio misterioso del programma, come se quel colpo fosse stato una sorta di segnale per allentare la tensione o mettere in guardia i concorrenti.

Il botto è stato senza dubbio un evento fuori dal comune, ma non ha rovinato l’atmosfera di gioco. Anzi, ha aggiunto un elemento di sorpresa e divertimento in una serata già carica di emozioni, in cui Francesca, nonostante il piccolo intoppo, ha continuato la sua partita con tenacia.

La concorrente pugliese, infatti, ha vissuto un vero e proprio crescendo di emozioni, riuscendo, dopo una serie di mosse brillanti, ad arrivare alla fase finale del gioco con la possibilità di portare a casa una cifra importante. Dopo aver eliminato con successo tutti i pacchi blu, la speranza era alta per un grande colpo di fortuna. Ma il destino ha voluto altrimenti. Francesca ha deciso di cambiare il pacco inizialmente scelto, e questa mossa si è rivelata giusta, poiché il pacco iniziale conteneva solo 20 euro. Nel momento più importante, ha scelto il pacco che conteneva 10mila euro, una cifra rispettabile, ma inferiore alle potenziali somme in palio.