Squid Game 2: quando esce, dove vederlo, cast e trama

In arrivo una nuova stagione di Squid Game con Seong Gi-hun di nuovo in gioco: tutto quello che c'è da sapere

Fonte: Getty Images Squid Game 2

Nel 2021 è stato un vero e proprio fenomeno. Tutti erano fermi davanti a Netflix a farsi trascinare da questo thriller distopico, pieno di suspense, azione e adrenalina. Squid Game 2 sta per tornare e c’è una data di uscita, annunciata dal creatore della serie Hwang Dong-hyuk.

Quando esce Squid Game 2

Squid Game 2 arriverà sugli schermi di Netflix il 26 dicembre 2024, il giorno di Santo Stefano. Un momento perfetto, quello delle vacanze di Natale, per fare binge-watching con una serie che sembra impossibile centellinare a poco a poco: un episodio tira l’altro e si arriva subito alla fine. L’annuncio arriva sui profili social di Netflix con un messaggio speciale scritto dal regista Hwang Dong-hyuk.

“Inizia il gioco vero. Sono già passati quasi tre anni da quando la prima stagione ha incontrato in tutto il mondo una risposta straordinaria e tantissimi eventi incredibili. Sono molto emozionato a scrivere questo messaggio per comunicare la data d’uscita della seconda stagione e annunciare la terza, che concluderà la serie” scrive il creatore. “Mi ricordo che il primo giorno di riprese della seconda stagione ho pensato: ‘Wow, non posso credere di essere di nuovo nel mondo di Squid Game’. Sembrava quasi surreale”.

Allo stesso tempo Netflix ha confermato la terza e ultima stagione della serie, che arriverà nel 2025 e rappresenterà l’epilogo definitivo.

Squid Game 2: la trama

Cosa succederà nella seconda stagione? Avevamo lasciato “456” alle prese con una scoperta sconvolgente in quello che era a tutti gli effetti un finale aperto. Hwang Dong-hyuk nel corso dello stesso messaggio ha dato qualche dettaglio sulla trama.

“Seong Gi-hun, che ha giurato vendetta alla fine della prima stagione, torna ed è pronto a giocare di nuovo” scriìve Hwang Dong-hyuk “Riuscirà a portare a termine il proprio regolamento di conti? Anche stavolta Front Man non sembra essere un avversario facile. Il feroce scontro tra i loro mondi proseguirà nel finale della serie con la terza stagione in arrivo il prossimo anno. Sono emozionato nel vedere come il seme piantato con l’ideazione di Squid Game stia crescendo e dando i suoi frutti, fino fine della storia”.

I giochi al massacro della prima stagione si sono rivelati parte di qualcosa di molto più grande e istituzionalizzato, che affonda le radici nella politica e nella società. L’avventura di Seong Gi-hun sta prendendo le sembianze di una guerra, anzi di una lotta di classe.

Squid Game 2: il cast

Come spesso accade, nella seconda stagione rivedremo volti familiari affiancati da new entry. Incontreremo di nuovo Lee Jung-jae, il protagonista, nel ruolo di un autista divorziato che per pagare i debiti si presta al gioco al massacro che dà il titolo alla serie. Oltre a lui nel cast tornano Lee Byung-hun, Wi Ha-jun nei panni del detective Hwang Jun-ho e Gong Yoo, il Reclutatore. I nuovi giocatori saranno interpretati da Yim Si-wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-hoon e Yang Dong-geun, Park Gyu-young, Jo Yu-ri, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung -hyun, Roh Jae-won e Won Ji-an.

Non vediamo l’ora di rimanere incollati allo schermo per questa nuova attesissima stagione!