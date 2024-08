Le serie tv da non perdere a settembre 2024

Moda, romanticismo e magia: le piattaforme ci regalano gli ingredienti essenziali per salvarsi dal rientro estivo. Ecco le serie tv da non perdere a settembre

Fonte: Getty Images Adam Brody e Kristen Bell sul set di “Nobody Wants This”

Dopo le vacanze estive e la ripresa di scuola e impegni lavorativi non c’è niente di meglio di una buona serie tv per staccare dai pensieri prendendosi un momento di relax e divertimento. Come sempre le piattaforme ci vengono incontro regalandoci tantissime storie da vivere tutte d’un fiato. Ecco le serie tv che non possiamo proprio perderci a settembre 2024.

Le serie tv imperdibili di settembre

“The Perfect Couple”, 5 settembre

Il 5 settembre Netflix propone The Perfect Couple – La coppia perfetta, una serie basata sull’omonimo libro scritto da Elin Hilderbrand. La storia, ambientata a Nantucket, racconta la vita di Amelia Sacks, interpretata da Eve Hewson, pronta a convolare a nozze con un uomo che è parte di una famiglia molto ricca.

Un’unione che pare non piacere alla futura suocera Greer Garrison Winbury, interpretata da una favolosa Nicole Kidman, che nonostante i riserbi pianifica una lussuosa cerimonia.

Le cose cambiano quando, sulla spiaggia, viene ritrovato un cadavere e segreti e sospetti vengono a galla. Oltre a Kidman e Hewson, il cast si compone di volti come Billy Howle, Dakota Fanning, Meghann Fahy.

“Emily in Paris 4” parte 2, 12 settembre

Le ultime puntate della quarta stagione di Emily in Paris saranno pubblicate su Netflix il 12 settembre. I fan potranno quindi scoprire cosa accadrà alla bella Emily che, dopo la chiusura della storia con Alfie, è molto presa dal suo rapporto con Gabriel nonostante la forte presenza della sua ex Camille.

E mentre Mindy continua a cercare fondi per l’Eurovision, Emily dovrà fare un salto in Italia e avere a che fare con due bellissimi, nuovi personaggi interpretati da Raoul Bova ed Eugenio Franceschini.

“In Vogue: The 90s”, 13 settembre

Parte della programmazione di Disney+ di settembre si concentra sulla moda. Il 13 settembre la piattaforma pubblica i primi tre episodi della docuserie britannica In Vogue: The 90s per poi completarla con gli ultimi tre episodi il 20 settembre.

La serie, come spiegato dalle anticipazioni, racconta in sei episodi “La storia dell’industria della moda negli anni ’90 attraverso gli occhi dei direttori di Vogue, Hamish Bowles, Edward Enninful, Tonne Goodman e Anna Wintour”.

Un viaggio che ci permetterà di entrare nelle dinamiche più lucenti e invidiate grazie anche a grandi nomi della moda, del cinema e della politica Claudia Schiffer, Donna Karan, Elizabeth Hurley, Grace Coddington, Gwyneth Paltrow, Hamish Bowles, Hillary Clinton, Jean Paul Gaultier, John Galliano, June Ambrose, Kate Moss, Kim Kardashian, Linda Evangelista, Marc Jacobs, Mary J. Blige, Michael Kors, Missy Elliott, Miuccia Prada, Naomi Campbell, Nicole Kidman, Sarah Jessica Parker, Stella McCartney, Tom Ford, Tommy Hilliott e Stella McCartney.

“Agatha All Along” 19 settembre

Sempre Disney+ a settembre ci regala magia grazie alla serie targata Marvel Agatha All Along, uno spin-off di WandaVision che ha come protagonista sulla strega Agatha Harkness.

Il 19 settembre potremo immergerci ancora una volta nel mondo dei supereroi in una storia che, a detta della sinossi, racconta la vita della “ famigerata Agatha Harkness che si ritrova sconfitta e senza potere dopo che un misterioso adolescente la aiuta a liberarsi da un incantesimo distorto. Il suo interesse si accende quando lui la prega di accompagnarlo sulla leggendaria Strada delle Streghe, una serie di prove magiche che, se superate, ricompensano una strega con ciò che le manca. Insieme, Agatha e questo misterioso adolescente mettono insieme una congrega spietata e si incamminano lungo la strada”.

Un ritorno apprezzatissimo dai fan, che hanno già saputo apprezzare storia e interpretazione del personaggio proprio in WandaWision, serie interpretata, tra gli altri, da una splendida Elizabeth Olsen.

“Nobody Wants This”, 26 settembre

Il 26 settembre Netflix è pronta a fare un grosso regalo ai fan del romanticismo, di O.C e di Veronica Mars. Sulla piattaforma arriva Nobody Wants This: una serie di 10 episodi che racconta la nascita della storia d’amore tra un rabbino e una non credente.

L’affascinante Noah, abituato a restare nella propria comfort zone, inizia a vivere una vita diversa dopo il suo incontro con Joanne, bellissima e molto schietta con cui inizierà una relazione difficile da immaginare e che metterà in crisi dinamiche e convinzioni dei due protagonisti. A fare da volti a questa insolita storia Kristen Bell e Adam Brody, star di The O.C e felicissimo marito di Leighton Meester, la bella Blaire di Gossip Girl.