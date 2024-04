Fonte: Getty Images Serena Bortone

Serena Bortone è intervenuta con forza sul caso Scurati che ha occupato le pagine di tutti i giornali il 20 aprile 2024. Al centro della questione proprio la puntata settimanale della trasmissione televisiva Che sarà…, condotta dalla conduttrice televisiva Rai. Infatti nel corso di questo episodio dello show televisivo sarebbe dovuto andare in onda un monologo di Antonio Scurati sul tema del 25 aprile. L’intervento dello scrittore, però, è stato cancellato improvvisamente, lasciando Serena Bortone sgomenta.

Nel corso della giornata anche Giorgia Meloni era intervenuta sulla questione ma la conduttrice televisiva non si è lasciata sfuggire l’occasione per dire la sua a riguardo, aprendo l’argomento durante la puntata del 20 aprile 2024 di Che sarà…. Serena Bortone ha deciso di leggere in prima persona il monologo incriminato.

Serena Bortone, il monologo di Scurati

Serena Bortone ha presentato un nuovo episodio di Che sarà…, la sua trasmissione in onda il sabato sera su Rai Tre. In questa puntata del programma televisivo era previsto uno spazio per un monologo molto atteso. Antonio Scurati, noto scrittore, avrebbe trattato, infatti, il tema del 25 aprile e della resistenza antifascista. Quest’intervento, però, è stato cancellato improvvisamente dalla direzione della Rai, come aveva rivelato la stessa Serena Bortone su Instagram: “Nella puntata di questa sera di Che sarà era previsto un monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile. Ho appreso ieri sera, con sgomento, e per puro caso, che il contratto di Scurati era stato annullato. Non sono riesce a ottenere spiegazioni plausibili. Ma devo prima di tutto a Scurati, con cui ovviamente ho appena parlato al telefono, e a voi telespettatori la spiegazione del perché stasera non vedranno lo scrittore in onda sul mio programma su Raitre. Il problema è che questa spiegazione non sono riuscita a ottenerla nemmeno io”.

Una mossa che è stata spiegata anche dalla stessa Giorgia Meloni sul suo account Facebook ufficiale, parlando di spreco economico per il costo eccessivo dell’intervento dello scrittore. Serena Bortone, però, ha deciso di replicare alla versione data dalla premier: “Era previsto un monologo sul 25 aprile di Antonio Scurati, monologo che, invece, non ci sarà… Siccome ho letto ricostruzioni fantasiose e offensive, qualche giornale ha scritto, addirittura, che ci sarebbe stata una questione di soldi, preciso che la reazione di Scurati è stata di regalarmi il testo che aveva scritto per noi, autorizzandomi a leggerlo, cosa che adesso farò”.

La conduttrice televisiva, quindi, ha deciso di leggere il testo del monologo di Antonio Scurati, affermando di averlo ricevuto a titolo gratuito. Il testo, dopo aver ricordato il passato fascista della nostra nazione, affermava che finché la parola antifascista non verrà pronunciata da chi governa il paese: “Lo spettro del fascismo continuerà a infestare la casa della democrazia italiana”.

Antonio Scurati, la versione di Giorgia Meloni e della Rai

Il monologo di Antonio Scurati è stato, infine, letto da Serena Bortone a Che sarà…, ma anche Giorgia Meloni ne aveva pubblicato il testo in precedenza su Facebook, dando la sua versione dei fatti: “In un’Italia piena di problemi, anche oggi la sinistra sta montando un caso. Stavolta è per una presunta censura a un monologo di Scurati per celebrare il 25 Aprile. La sinistra grida al regime, la Rai risponde di essersi semplicemente rifiutata di pagare 1800 euro (lo stipendio mensile di molti dipendenti) per un minuto di monologo. Non so quale sia la verità, ma pubblico tranquillamente io il testo del monologo (che spero di non dover pagare) per due ragioni: 1) Perché chi è sempre stato ostracizzato e censurato dal servizio pubblico non chiederà mai la censura di nessuno. Neanche di chi pensa che si debba pagare la propria propaganda contro il governo con i soldi dei cittadini. 2) Perché gli italiani possano giudicarne liberamente il contenuto”.

La Rai, dal canto suo, ha affermato che la cancellazione dell’intervento fosse dovuta a motivi editoriali.