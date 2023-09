Fonte: IPA "Scuola di danza", la serie sui ballerini di domani

Martedì 27 settembre, dalle ore 17.45 su Rai 5, e in streaming su Rai Play, va in onda Scuola di danza, docu-reality in dodici puntate che racconta le storie degli allievi della prestigiosa scuola di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. La serie segue le vicende dei ragazzi, sia dentro l’accademia che nella loro vita privata, dall’inizio dell’anno scolastico fino alla sera del saggio finale. La serie è ideata da Riccardo Brun, Paolo Rossetti e Francesco Siciliano. Annalisa Mutariello è capoprogetto e autrice, Claudia Carotenuto autrice e Mario Pantoni direttore della fotografia.

Scuola di danza: le vita dei ragazzi dell’Opera

Scuola di danza – I ragazzi dell’Opera svela il dietro le quinte di una delle più importanti accademie di ballo italiane. I protagonisti sono gli allievi degli ultimi anni di corso, promettenti talenti tra i 16 e i 20 anni, impegnati nella dura preparazione dello spettacolo di fine anno. Di giorno, la loro vita è scandita da allenamenti e prove, sotto l’autorevole guida dei severi insegnanti.

Una volta varcate le porte dell’accademia, però, i giovani si rivelano nella loro spontaneità di adolescenti. C’è chi esce con gli amici e chi sogna e vive il primo amore; chi sperimenta la vita indipendente nel collegio e chi è abbracciato dal calore della casa dei genitori. Vite come tante, ma rese uniche dal sogno di diventare, un giorno, un étoile, calcando gli stessi palcoscenici che furono già di Roberto Bolle o Carla Fracci.

L’ambizione è grande ma le telecamere non fanno che mostrare il lato sano dello sport: gli allievi di Scuola di danza si dimostrano un gruppo affiatato e compatto, dove la competizione è positiva e serve solo a spronarsi l’un l’altro. Un bel messaggio in un mondo, come quello della danza, troppo spesso oscurato da malsane rivalità e favoritismi.

Gli episodi di Scuola di danza

La docuserie si compone di 12 episodi, ognuno incentrato su un diverso allievo, con le storie della classe e della scuola che procedono in parallelo.

Ritorno a scuola

La prima puntata racconta il ritorno a scuola degli allievi dopo le vacanze estive. In classe arriva anche un nuovo alunno, Dario, che conquista fin da subito l’attenzione di una delle ragazze del sesto corso.

Affari di cuore

Il secondo episodio pone l’obiettivo sulla storia d’amore tra Erika e Micheal, due giovani allievi la cui relazione è minata dagli impegni accademici. Un sentimento in erba, invece, è quello che coglie Carolina, che chiede aiuto alle amiche. Nel frattempo, la direttrice dell’accademia Laura Comi annuncia il prossimo spettacolo da pianificare.

La competizione

I professori devono decidere chi farà parte di Coppelia, lo spettacolo di fine anno, e gli allievi dei corsi più avanzati si contendono i ruoli da protagonisti. A lezioni finite, Erika e Micheal organizzano un appuntamento tra Carolina e Dario, mentre Giulia preferisce trascorrere il tempo assieme ai suoi amici.

Questi sono solo alcune delle storie raccontate dalla serie Rai, procedendo via via con gli episodi, l’intensità delle lezioni aumenta e, parallelamente, anche i rapporti tra i ragazzi si fanno più intensi.