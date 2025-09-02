Si è generato un caso intorno al noto musicista, escluso dall'evento per le sue frasi nei confronti di Francesca Albanese: ecco il comunicato

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Le parole di Rocco Tanica nei confronti di Francesca Albanese gli costano il Festival Terre Tagliamento

É ufficiale: Rocco Tanica è stato escluso dal Festival Terre Tagliamento. Una scelta giunta in seguito ad alcune sue esternazioni relative alla relatrice speciale Onu Francesca Albanese, e non solo. Scendiamo però nel dettaglio e spieghiamo cos’è accaduto.

La decisione del Festival

Chi non conosce Rocco Tanica, celebre musicista e comico, ma non solo. Il suo nome era stato accostato al Festival Terre Tagliamento, che ne aveva annunciato la presenza, e ora è coinvolto in un caso mediatico virale.

È impossibile scindere vita social e reale, ormai dovremmo saperlo, e così alcune esternazioni di Tanica online nei confronti di Francesca Albanese hanno avuto ripercussioni immediate. Gli organizzatori hanno così motivato la loro scelta: “Frasi incompatibili con la tradizione democratica e civile della nostra comunità”.

Le parole di Rocco Tanica

La vicenda è esplosa grazie a quanto riportato da Il Gazzettino. Sul giornale sono state riportate testualmente le parole di Rocco Tanica, che sui social ha scritto: “Francesca (Albanese, ndr) è una compagna antisemita che sbaglia”.

Affermazioni nette e dure, quelle del musicista, che ha aggiunto altre frasi simili, ritenute inadatte al contesto della manifestazione: “La comunità di San Vito al Tagliamento e l’organizzazione del Festival Terre Tagliamento intendono ribadire con chiarezza i valori che da sempre ci contraddistinguono: rispetto, inclusione, difesa dei diritti umani e della dignità delle persone”.

In difesa delle vittime di Gaza

Si è aperta una vera e propria frattura, che sta portando a una discussione social molto accesa. Nella nota si legge inoltre una precisazione in merito alle tantissime vittime di Gaza, uccise senza alcuna colpa perché nel mezzo di un conflitto che non hanno contribuito a scatenare.

“Riteniamo che il dolore delle vittime civili, le sofferenze di interi popoli e la dignità di chi si spende per la tutela dei diritti umani meritino rispetto, anche al di là delle differenze politiche”.

In termini di organizzazione interne, infine, al Festival Terre Tagliamento, nella giornata di domenica 28 settembre, si esibirà Guido Catalano in sostituzione di Rocco Tanica, nello spettacolo “Reading stellare”.

Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla decisione. Non ha inoltre in nessun modo replicato al comunicato della rassegna.

Chi è Francesca Albanese

Per offrire un’informazione completa in merito a questa delicata vicenda, è bene spiegare in breve chi sia Francesca Albanese. Come detto, è una relatrice speciale Onu (per i diritti umani nei territori palestinesi occupati), riconosciuta su scala internazionale.

Di recente il suo nome è finito sulle prime pagine dei giornali italiani e non solo. Il motivo? Il governo degli Stati Uniti ha deciso di applicare delle sanzioni nei suoi riguardi. Una mossa ampiamente criticata politicamente, che lede i diritti garantiti dallo status di Albanese, scaturita dal documento pubblicato dalla relatrice, nel quale denuncia le vicende che colpiscono quotidianamente Gaza e non solo, ricostruendo la linea dei guadagni connessa alle armi del conflitto.