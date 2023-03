Rivoluzione Rai, chi va e chi resta: cosa cambia a La7

Fonte: IPA I 10 momenti imperdibili di Sanremo 2023 che (forse) non dimenticheremo mai

Tempo di cambiamenti in casa Rai: tempo di rivoluzioni e veri e propri terremoti, dal momento in cui starebbero per cambiare diverse carte in tavola. Dall’indiscrezione su Massimo Giletti all’addio di Fabio Fazio, dalla sostituzione di Serena Bortone fino a Myrta Merlino, qualcosa cambierà. Sì, anche a La7: tutte le indiscrezioni, compresa quella di Pino Insegno alla conduzione di Sanremo 2024.

Rivoluzione Rai: cosa sta succedendo

Le voci sulla Rai negli ultimi giorni corrono veloci: quando Carlo Fuortes lascerà il timone (probabilmente) al duo Roberto Sergio e Giampaolo Rossi, naturalmente ci sarà un cambiamento. Fisiologico, come è giusto che sia, ma che è destinato a scuotere gli spettatori, ormai abituati ai volti dei personaggi di punta, come Serena Bortone, Fabio Fazio, Alberto Matano, Francesca Fialdini. Nomi di un certo livello, che hanno saputo conquistare lo share dei loro programmi e mantenerlo.

Cosa cambia a La7: chi va e chi resta

Dal momento in cui tutto è in movimento, come riporta La Stampa, anche a La7 ci sarà qualche cambiamento. Del resto è inevitabile: Massimo Giletti dovrebbe approdare alla Rai, per lasciare il posto di La7. Il suo testimone dovrebbe essere raccolto da Myrta Merlino alla domenica. Giletti, invece, dovrebbe essere in onda il mercoledì sera su Rai 2 con uno show che non si discosterebbe troppo dalla sua Arena.

L’Aria che Tira, invece, potrebbe essere condotto da David Parenzo, prendendo il posto della Merlino. I nomi di punta della Rai? Per il momento, fa sapere La Stampa, dovrebbero avere maggiore rilievo Monica Setta e Nunzia De Girolamo. Quest’ultima, secondo indiscrezioni, avrebbe dovuto affiancare Alberto Matano, che rimane saldo a La Vita in Diretta, programma con cui ha ormai battuto negli ascolti Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso.

Tra le conduttrici il cui futuro appare invece incerto c’è Serena Bortone, al timone di Oggi è un altro giorno: potrebbe essere infatti sostituita da Tiberio Timperi, che al contempo potremmo vedere insieme a Serena Autieri a Uno mattina estate. Al momento, in ogni caso, nulla è ancora certo al 100%: dobbiamo attendere l’ufficialità.

Pino Insegno a Sanremo 2024 al posto di Amadeus?

L’indiscrezione ha stupito tutti: Pino Insegno potrebbe prendere il posto di Amadeus alla conduzione di Sanremo 2024? L’ipotesi, riportata da La Stampa, potrebbe non realizzarsi, secondo TvBlog. Amadeus sarebbe infatti pronto per il suo quinto Sanremo consecutivo: il contratto è firmato e negli ultimi tempi ha anche condiviso degli scatti su Instagram.

Sì, il conduttore sta già lavorando alla scenografia dell’Ariston. Certo, è pur vero che le polemiche a Sanremo 2023 non sono affatto mancate, ma allo stesso tempo hanno permesso di ottenere uno share altissimo. Sanremo non è più solo “musica”, ma anche spettacolo puro.

Carlo Fuortes al teatro alla Scala di Milano

Intanto, Carlo Fuortes è sempre più vicino al ruolo di sovrintendente del teatro alla Scala di Milano. Lo fa sapere TvBlog, che ha verificato la notizia: attualmente, il sovrintendente è Dominique Meyer, che dovrebbe rimanere fino al 2025, la data di scadenza del contratto. Potrebbero inizialmente lavorare fianco a fianco, e successivamente, nel 2025, Fuortes potrebbe essere integrato come unico sovrintendente.