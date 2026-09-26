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IPA Pino Insegno

Sembrava un primo giorno di scuola, e in un certo senso lo è stato. Archiviata l’avventura delle Pappardelle e salutate anche le Nonno Rock, il tabellone di Reazione a Catena si è svuotato del tutto: nessun campione incredibile da battere, si riparte praticamente da zero. In studio sono arrivate le Copia Incolla, campionesse in carica, e i Sottosopra, con quella posa un po’ emozionata di chi non sa ancora come andrà a finire. E la risposta è arrivata solo all’ultimo respiro.

Reazione a Catena, l’Intesa Vincente premia i Sottosopra: Copia Incolla battute di un soffio

La partita è stata di quelle che ti tengono incollato alla poltrona, con i due terzetti che si sono rincorsi catena dopo catena senza mai prendere il largo. Nessuno strappo, solo un continuo botta e risposta che ha portato il verdetto fino all’ultimo gioco disponibile.

All’Intesa Vincente le Copia Incolla hanno dato tutto. Hanno raddoppiato e hanno chiuso la loro manche con due parole indovinate, un bottino onesto ma che purtroppo non è bastato. Dall’altra parte i Sottosopra hanno fatto meglio di un’incollatura, e quello scarto li ha consegnati alla finale. Da lì in poi, il gioco è diventato tutto loro.

Proprio nella serie dei nuovi campioni è tornato a fare capolino quello che ormai è un vero e proprio tallone d’Achille della trasmissione: la geografia. Il chiodo fisso di Pino Insegno si è ripresentato puntuale tra le definizioni, con quel misto di divertimento e leggera esasperazione che ormai il pubblico da casa riconosce al volo e commenta sui social ancora prima che finisca la sigla.

L’Ultima Parola da 2172 euro: i Sottosopra escono a mani vuote

Claudia, Nicola e Paola si sono seduti al tavolo finale con il montepremi pieno: 130000 euro, la cifra massima, quella che fa brillare gli occhi. Ma la manche finale è un gioco che non regala niente, e ogni aiuto richiesto si porta via metà del tesoretto. Dimezzamento dopo dimezzamento, la somma in palio si è ridotta fino a fermarsi a 2172 euro.

Una cifra piccola, certo, ma in quel momento pesa come un macigno: è il premio della prima serata, quello che trasforma una puntata da esordienti in una serata da ricordare. I Sottosopra ci hanno provato, si sono consultati, hanno ragionato sugli indizi rimasti. Poi hanno scelto. E la parola sbagliata li ha rimandati a casa senza portare via un euro.

Certo che rimane comunque la soddisfazione più grande: tornare domani da campioni, con il tabellone tutto da riempire e un’altra sfida davanti. Perché a Reazione a Catena funziona così, il tempo di un respiro e la ruota riparte.

Quanto alle Copia Incolla, il dispiacere è di quelli che bruciano parecchio: perdere di misura, all’ultimo gioco, dopo aver tenuto testa agli avversari per tutta la puntata, è forse la sconfitta più amara che ci sia. Se ne vanno però con la sensazione di aver giocato alla pari, che nel quiz dell’access prime time di Rai 1 non è mai un dettaglio da poco.

Appuntamento a domani, con i Sottosopra chiamati a difendere il titolo appena conquistato e con la geografia che, statene certi, troverà il modo di rifarsi viva.