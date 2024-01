Salta la puntata di Propaganda Live prevista venerdì 12 gennaio per via dell'assenza del conduttore Diego Bianchi, a casa con un problema di salute

Fonte: IPA Diego Bianchi salta Propaganda Live

Brutte notizie per i fan di Propaganda Live. La puntata di venerdì 12 gennaio, la prima dopo la lunga pausa delle feste, salta la messa in onda con la promessa di ritornare alla normale programmazione la prossima settimana. Tutta colpa dell’influenza che ha ormai raggiunto il suo picco e che non ha lasciato scampo neanche a Diego Bianchi, padrone di casa del popolare programma di La7 diventato un appuntamento fisso per chi vuole informarsi tra inchieste e ironia, com’è nello stile del conduttore conosciuto con lo pseudonimo di “Zoro”.

Propaganda Live, salta la puntata di venerdì 12 gennaio

Come anticipato, i telespettatori che non si perdono neanche un appuntamento con Propaganda Live dovranno ripiegare su un’alternativa. Il programma portato al successo su La7 da Diego Bianchi (alias Zoro), erede dello storico Gazebo di Rai 3, avrebbe dovuto riaprire i battenti dopo la lunga pausa delle feste, ma così non sarà.

Il motivo è semplice. Diego Bianchi è costretto a casa per via di una forte influenza e non può prendere le redini del talk show come di consueto. A comunicarlo è stata la stessa redazione del programma con una storia su Instagram che spiega: “Questa sera non saremo in onda, l’influenza è arrivata anche qui!”.

Quando torna in onda Propaganda Live

Il breve messaggio conferma che si tratta di una pausa momentanea, di appena una settimana: “Ci vediamo venerdì 19 gennaio con la prima puntata del 2024″. Con la speranza che si riesca a recuperare quanto sarebbe dovuto andare in onda questa sera, dalla partecipazione della storica band francese French Fonck Federation – gli ospiti musicali non mancano mai in studio – agli immancabili monologhi di Andrea Pennacchi e Valerio Aprea.

La prima puntata dell’anno avrebbe dovuto anche ospitare la scrittrice Chiara Valerio con il consueto commento alle notizie della settimana, oltre naturalmente agli ospiti fissi che sono diventati ormai “di famiglia” per i telespettatori più affezionati: Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher e Paolo Celata, giornalista e inviato di Enrico Mentana al TG La7. Spazio anche a Makkox, l’irriverente disegnatore pronto a raccontare con il suo piglio ironico quanto accade nel Bel Paese e non solo, e alla Social Top Ten con i commenti più divertenti o assurdi e le notizie più curiose della settimana, diventato un vero e proprio fenomeno su X (ex Twitter).

Rimandato alla prossima puntata, infine, il primo reportage dell’anno realizzato dallo stesso Diego Bianchi tra i “mercatari” dell’Albergheria, quartiere nel cuore di Palermo da tempo al centro di una polemica: gli ambulanti vorrebbero essere regolarizzati ma il Comune vuole sgomberarli per riqualificare l’area.

Cosa va in onda al posto di Propaganda Live

A prendere il posto di Propaganda Live è la replica della prima puntata de La Torre di Babele, il nuovo programma condotto da Corrado Augias dopo aver lasciato la Rai ed essere passato a La7. L’appuntamento era andato in onda lo scorso 4 dicembre sulla rete di Urbano Cairo, con ospite in studio lo storico Alessandro Barbero. Subito dopo la programmazione prevede un “best of” di Propaganda Live, a partire dalle 22.35.