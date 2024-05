Fonte: IPA Federica Sciarelli

I telespettatori della Rai non potranno seguire Chi l’ha visto nella serata dell’1 maggio 2024. La Rai, infatti, ha deciso di non mandare in onda la storica trasmissione televisiva della rete pubblica e, al suo posto, verrà trasmesso un evento molto atteso. Infatti, invece di Chi l’ha visto, solitamente messo in onda in prima serata su Rai Tre il mercoledì, i telespettatori potranno seguire il tradizionale Concerto del Primo Maggio, che vedrà esibirsi diversi artisti con la conduzione di Ermal Meta e Noemi.

Chi l’ha visto, cambio programmazione Rai l’1 di maggio

La puntata di Chi l’ha visto, prevista per mercoledì sera 1 maggio 2024, non andrà in onda. Federica Sciarelli, attenta conduttrice dello show televisivo, si prenderà, quindi, una settimana di pausa, è tornerà in onda regolarmente il prossimo mercoledì sera. I telespettatori del programma televisivo, infatti, dovranno attendere altri sette giorni per conoscere gli sviluppi delle tante vicende seguite con puntualità dallo show tv, che si occupa di raccontare le storie delle persone scomparse.

La decisione è stata intrapresa direttamente dalla direzione della Rai per dare spazio a un evento importante come il Concerto del Primo Maggio, che potrà essere seguito in diretta sul terzo canale della rete pubblica a partire dalle 15 e 15.

Chi l’ha visto, i casi attuali

Durante le diverse puntate di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli presenta al pubblico televisivo i casi più interessanti di persone scomparse, provando ad aiutare le ricerche, chiedendo a tutti i telespettatori di partecipare telefonicamente allo show tv in caso avessero qualche informazione da dare.

Uno dei casi più seguiti delle ultime puntate del programma televisivo è quello di Mara Favro, una mamma cinquantenne scomparsa dalla notte tra il 7 e l’8 marzo 2024. Da allora della donna non si hanno più notizie e l’ultima volta che è stata vista è alla fine del suo turno di lavoro in un ristorante. A denunciare la scomparsa è stato il fratello Fabrizio.

Molto seguita anche la scomparsa di Franco Bonzi, che è al centro di una presunta truffa amorosa. Per diverso tempo, infatti, l’uomo ha messaggiato con qualcuno che si spacciava per Dua Lipa, la famosissima cantante inglese. Franco Bonzi, scoperto l’inganno, ha lasciato l’abitazione il 23 marzo scorso con un grande trolley e, da allora, di lui non ci sono più notizie.

Concerto del Primo Maggio, cosa c’è da sapere

Anche giorno 1 maggio 2024 avrò luogo il tradizionale Concerto del Primo Maggio, che verrà trasmesso in diretta televisiva su Rai Tre, per i tanti amanti della musica, che non potranno recarsi di presenza a Roma al Circo Massimo, dove è stato montato il palco da cui si esibiranno i diversi artisti, presenti in scaletta. La manifestazione, completamente gratuita, avrà avvio alle 13 e 15. Per questa parte di apertura dello show televisivo la protagonista sarà Big Mama, che lascerà, in seguito, la conduzione ai due colleghi Ermal Meta e Noemi.

Dalle 15 e 15, quindi, cominceranno le esibizioni dei musicisti e la diretta televisiva. Tra gli artisti che prenderanno parte all’edizione 2024 dello spettacolo musicale anche Ariete, Leo Gassmann, Ditonellapiaga, Mahmood, Morgan, i Negroamaro, Tananai, Ultimo e i Santi Francesi.