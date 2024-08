Fonte: Ansa Maria De Filippi

La stagione televisiva riparte e i programmi Mediaset riprendono il loro posto all’interno dei palinsesti. Settembre è certamente il mese più caldo del piccolo schermo, con novità e grandi ritorni attesi dal pubblico. Quest’anno, poi, si ricomincia da subito. Maria De Filippi, Myrta Merlino, Silvia Toffanin e le altre conduttrici dell’azienda di Cologno Monzese sono pronte per riprendere le loro conduzioni: ma quando si ricomincia? Vediamo il calendario completo.

Quando iniziano i programmi di Canale5

Si inizia immediatamente il 2 settembre con Federica Panicucci e Francesco Vecchi con Mattino Cinque, dopo l’estate dedicata allo spin-off di cronaca e attualità, mentre Myrta Merlino conduce la sua seconda stagione di Pomeriggio Cinque. Ha già dichiarato di aver in mente dei lievi cambiamenti, sebbene la formula sia quella consolidata. A seguire, la nuova edizione de La ruota della fortuna di Gerry Scotti che aveva ottenuto un ottimo successo all’esordio. Nella stessa serata, va in onda il concerto di Annalisa all’Arena di Verona. L’artista di Carcare avrebbe inoltre deciso di prendersi una pausa dalla musica per dedicarsi agli affetti, visti i moltissimi impegni degli ultimi anni che l’hanno tenuta lontana dalla famiglia.

“Vorrei godermeli di più, questo sì. Ma devo dire che ci sono sempre, a partire dai miei genitori e mio marito, che quando possono vengono ai concerti. Mi piacerebbe tornare più spesso a Carcare, il paesino di 5mila abitanti dove sono cresciuta, per vedere i miei amici storici. Ogni volta è bello: siamo legati, lì sono solo “Annalisa” e basta, faccio cose di tutti i giorni, come andare al bar e fare aperitivo con loro, andare a prendere il caffè vestita male, in totale serenità… a nessuno, lì, frega niente di me, ed è appagante”, ha raccontato l’artista di Sinceramente.

Il 9 settembre parte invece Forum, con la conduzione di Barbara Palombelli, e Uomini e Donne di Maria De Filippi. Il 10 settembre in prima serata è invece la volta di Temptation Island con Filippo Bisciglia, che conduce la seconda edizione in un anno, mentre il 14 settembre riprende il consueto appuntamento con Verissimo. Il 15 settembre è invece la volta di Amici di Maria De Filippi con la formazione della classe, mentre il 16 è il turno del Grande Fratello di Alfonso Signorini. E ancora, il 21 settembre riprende Tu Sì Que Vales, senza grandi cambiamenti, e il 23 settembre è la volta di Striscia La Notizia.

Quando iniziano i programmi di Rete4

Il 1° settembre inizia la versione autunnale di Zona Bianca, ancora con la conduzione di Giuseppe Brindisi, mentre il 2 settembre inizia Ditemi voi con Paolo Del Debbio e Quarta Repubblica con Nicola Porro. Il 3 settembre ritroviamo Bianca Berlinguer con il suo È sempre Cartabianca, invece il 7 settembre è il turno di Roberto Giacobbo con Freedom. Mario Giordano conduce Fuori dal coro dall’11 settembre, Paolo Del Debbio riprende Dritto e Rovescio dal 12 settembre e il 13 settembre è invece la volta di Gianluigi Nuzzi con Quarto Grado.

I programmi di Italia1

Dal 29 settembre tornano Veronica Gentili con Max Angioni in Le Iene. Il programma storico di Davide Parenti conferma la coppia di conduttori scelti dopo l’addio a Mediaset di Belen. Abolito il doppio appuntamento, se facciamo eccezione per Inside, lo show dedicato alle inchieste riprende con un solo appuntamento settimanale.