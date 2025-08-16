Palio di Siena 2025 in tv: orario, dove vederlo e contrade in gara

Il Palio di Siena 2025 sta per tornare: Il 16 agosto 2025 si tiene la competizione, dove vederla e quali sono le contrade in gara.

IPA Palio di Siena

Il 16 agosto 2025 torna in televisione il Palio di Siena, l’evento di origine medievale che si tiene ogni anno nella splendida Piazza del Campo in onore della Madonna dell’Assunta. Dopo una settimana d’attesa è arrivato il momento di assistere alla gara finale in cui si scontreranno le contrade per aggiudicarsi il Drappellone.

Dove vedere il Palio di Siena 2025 in tv

L’appuntamento è per 16:45 su La7 con il collegamento da Piazza del Campo e la telecronaca realizzata da Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini. Le contrade in gara sono ben dieci: Leocorno, Civetta, Valdimontone, Giraffa, Tartuca, Aquila, Drago, Pantera, Bruco e Onda. Mercoledì 13 agosto 2025 i cavalli sono stati assegnati ai fantini durante il Giorno della Tratta. La Contrada Onda gareggerà con il cavallo Veranu e il fantino Sebastiano Murtas detto Grandine; la Contrada Valdimontone con il cavallo Anda e Bola, e il fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo. Troviamo poi la Contrada Aquila con il cavallo Diosu de Campeda e il fantino Andrea Sanna detto Virgola, ma anche la Contrada Bruco con il cavallo Diamante Grigio e il fantino Carlo Sanna detto Brigante.

La lista continua con la Contrada Civetta che parteciperà al Palio di Siena 2025 con il cavallo Benitos, guidato dal fantino Jonatan Bartoletti detto Scompiglio; la Contrada Pantera con il cavallo Viso d’Angelo e il fantino Dino Pes detto Velluto; la Contrada Tartuca con il cavallo Entu de P. Ulpu e il fantino Antonio Siri detto Amsicora. La Contrada Drago avrà il cavallo Zenis con il fantino Andrea Coghe detto Tempesta; la Contrada Giraffa invece il cavallo Ungaros con il fantino Elias Mannucci detto Turbine. Infine la Contrada Leocorno parteciperà con il cavallo Diodoro e il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia.

Come funziona il Palio di Siena

Ogni anno, per ben due volte durante l’estate, Siena ospita una delle tradizioni e competizioni più famose e particolari di sempre: il Palio. Il 2 luglio e il 16 agosto infatti Piazza del Campo diviene l’arena in cui si sfidano le Contrade di Siena in una giostra equestre che ha origini antiche. Il Palio infatti risale al Medioevo con la prima corsa ufficiale che venne realizzata nel 1633. La carriera – come viene chiamata secondo la tradizione la corsa – coinvolge dieci fra le diciassette contrade della città e si rinnova nei secoli, mantenendo un grandissimo fascino e la capacità di animare e coinvolgere una comunità intera fra alleanze e rivalità.

Siena è suddivisa in diciassette contrade, ma non gareggiano tutte in contemporanea. Le sette contrade che l’anno precedente hanno corso accedono alla nuova edizione di diritto, mentre quelle rimanenti vengono sorteggiate per arrivare a dieci. I fantini vengono convocati dalle contrade a seconda del prezzo, della lealtà e delle gratifiche. Secondo la tradizione prima c’è la cerimonia di presentazione del famoso Drappellone, ossia il trofeo che verrà conquistato dalla contrada vincitrice. Poco dopo viene realizzata la Tratta, in cui i cavalli sono assegnati alle Contrade tramite sorteggio. Infine si svolge la gara vera e propria, un evento antichissimo e ricco di fascino che attira ogni anno tantissimi turisti, ma anche vip.

Secondo quanto svelato da Adnkronos, sugli spalti quest’anno ci saranno numerose celebrity, pronte ad assistere al Palio di Siena, da Madonna a Sting, passando per Eddie Redmayne, Maurizio Lastrico e Matteo Martari.