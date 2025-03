Chi sono i favoriti per il trionfo agli Oscar 2025: sarà una dura lotta ed ecco le nostre previsioni per l'attesissima cerimonia, che vede poca Italia coinvolta (salvo per Conclave)

Nella notte tra il 2 e il 3 marzo, ora italiana, si terrà la cerimonia degli Oscar 2025. Nonostante le tante controversie nel corso degli anni, questo è ancora l’evento dell’anno per quanto riguarda il cinema. Non la penseranno così tutti i critici, certo, ma il grande pubblico attende la consegna delle statuette ancora con lo stesso entusiasmo.

Quest’anno la conduzione è stata affiata a Conan O’Brien, il che dovrebbe garantire uno stile sagace, pungente e tremendamente divertente. Qualcosa di cui gli Oscar hanno tremendamente bisogno, dopo gli ultimi anni. Tanti i titoli di gran pregio in gara ma le nostre previsioni sono molto specifiche: chi vincerà l’Oscar per miglior attrice e miglior attore?

Oscar 2025, miglior attrice protagonista: le previsioni

Sono due i nomi realmente in sfida per l’Oscar come miglior attrice protagonista. Potevano essere tre ma Karla Sofia Gascón si è autoeliminata dalla gara. Intorno a lei è stato fatto il vuoto, a partire dalla produzione, e quanto accaduto riscriverà di certo il destino di Emilia Perez in questa cerimonia.

La terza incomoda è Fernanda Torres per Io sono ancora qui. Sarebbe decisamente l’elemento sorpresa degli Oscar, dovesse trionfare, ma le chance sono davvero risicate. Nonostante l’ottimo riscontro di critica e pubblico, l’amatissima attrice brasiliana resta dietro le due effettive candidate alla statuetta.

Da una parte abbiamo Mikey Madison per Anora. Una pellicola che si regge sulle sue spalle. A lei deve dire grazie Sean Baker per la Palma d’oro a Cannes ed è lei la chiara rivelazione di questa stagione dei premi (non che fosse alla primissima esperienza, ricordando Better Things di Pamela Adlon). Il Bafta, giunto un po’ a sorpresa ma meritatissimo, ha migliorato le sue quotazioni in chiave Academy, nettamente. Non si esclude una sorpresa ma, di fatto, il riscatto di Demi Moore appare una storia già scritta.

Finalmente il cinema impegnato si è accorto di lei. Il suo discorso sull’attesa, sulle chance nella vita e sulle rivincite impensabili ha toccato molte corde intime. The Substance non è soltanto un film adorato dal pubblico e dalla critica. È la sua rinascita. Il ruolo della vita che potrebbe segnare la linea di demarcazione rispetto al passato da “popcorn actress”. Demi Moore favorita, dunque, per l’Oscar come miglior attrice protagonista.

Oscar 2025, miglior attore protagonista: le previsioni

Sono cinque i nomi in gara ma, di fatto, a giocarsi le chance per l’Oscar come miglior attore protagonista sono in tre. Escluso da questa corsa Sebastian Stan con The Apprentice, che potrebbe restare un unicum per tanti anni negli Stati Uniti, considerando lo sguardo rivolto a Trump.

Fuori dalla corsa appare anche Colman Domingo per Sing Sing, sulla base anche del percorso della pellicola nei recenti premi.

Esiste infatti una fase d’avvicinamento agli Oscar, fatta di altre statuette, oltre che di recensioni. Sarà uno stallo alla messicana tra Adrien Brody, Timothée Chalamet e Ralph Fiennes. Il primo è al centro della struggente pellicola The Brutalist. Un film acclamato, che porta Brody a essere il favorito. Sarebbe per lui il secondo Oscar.

Alle sue spalle in molti danno Chalamet, che ha impersonificato Bob Dylan in A Complete Unknown. In realtà sarebbe più il terzo incomodo in una gara che vede come secondo classificato, a oggi, Ralph Fiennes. Forte del sostegno ricevuto ai Bafta e ai Sag Awards, alla sua terza nomination spera di poter finalmente sorridere.

Non sembra però esserci nulla che gli altri possano fare: Adrien Brody favorito per l’Oscar come miglior attore protagonista.

Oscar 2025, le previsioni

Anora – Miglior film;

Sean Baker (Anora) – Miglior regista;

Demi Moore (The Substance) – Miglior attrice protagonista;

Adrien Brody (The Brutalista) – Miglior attore protagonista;

Zoe Saldana (Emilia Perez) – Miglior attrice non protagonista;

Kieran Culkin (A Real Pain) – Miglior attore non protagonista;

Il robot selvaggio – Miglior film d’animazione;

Io sono ancora qui – Miglior film internazionale;

No other land – Miglior documentario.