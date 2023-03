“Oggi è un altro giorno”, Laura Freddi tradita: l’episodio mai raccontato

Fonte: Getty Images "Oggi è un altro giorno", Laura Freddi ricorda il tradimento subito

A Oggi è un altro giorno è arrivata una confessione inaspettata da parte di Laura Freddi, ormai volto fisso del talk show nel parterre di “affetti stabili”. La showgirl ha infatti raccontato di aver subito un tradimento quando aveva 27 anni, e di aver reagito con furente rabbia. Al punto da distruggere la camera da letto che condivideva con il suo fidanzato di allora, contro il quale ha anche scagliato una televisione, fortunatamente senza fargli male: “Feci i bagagli e me ne andai”.

Laura Freddi tradita in passato: il racconto a “Oggi è un altro giorno”

L’argomento tradimenti tiene banco a Oggi è un altro giorno dove, nella puntata andata in onda nel pomeriggio, Serena Bortone ha ospitato due volti della televisione: Isabella Ferrari e Maya Sansa. Le due attrici sono protagoniste della fiction noir Sei donne – Il mistero di Leila, in onda su Rai1 e, nel corso dell’intervista, si arriva a parlare anche di amori traditi. In particolare, è Laura Freddi a prendersi la scena in studio: Serena Bortone, rivolgendosi verso il suo “affetto stabile”, le ha infatti chiesto se avesse qualche retroscena da raccontare.

La showgirl ha così svelato di aver subito un tradimento da giovane, da parte del suo fidanzato di allora: “Abitavo a Milano all’epoca, avevo fatto un weekend a Roma e avevo lasciato da solo questo mio compagno. Ma non era così solo, poverino: nel frattempo, faceva feste con ragazze e amici. Mi chiamò il fidanzato di questa ragazza, che poi conoscevo perché lavorava nel mio mondo, e mi disse: ‘Guarda che a casa tua fanno delle feste, e si divertono'”.

Laura Freddi apprese dunque da questa soffiata che, a casa sua, la situazione stava precipitando. Tornata in Lombardia, la showgirl scoprì un’amara verità: “Tornai a Milano, chiamai questa ragazza che conoscevo e lei ammise che durante una di queste feste lei e il mio compagno si erano messi nella mia camera da letto“.

Laura Freddi, la reazione al tradimento: “Distrussi la camera da letto”

Laura Freddi, proseguendo il suo racconto in studio, ha rivelato di aver voluto affrontare il suo fidanzato. E la sua reazione fu veemente: “Lui non negò, perché lo misi di fronte all’evidenza. Presi la tv 42 pollici, la lanciai schiantandola fortunatamente non addosso a lui perché si abbassò, e distrussi tutta la camera da letto. Poi feci i bagagli e me ne andai. Avevo 27 anni, ero ragazzina ma abbastanza intelligente da capire”.

Nonostante la fine di quella storia d’amore, con il passare del tempo la Freddi ricucì un rapporto sia con l’ex compagno sia con la ragazza con cui venne tradita: “La cosa più importante è che ora con questa ragazza siamo amiche, poi alla fine i rapporti si sono sistemati anche con il mio ex compagno del momento. La complicità tra donne, in queste situazioni, devo dire che è la cosa che ti dà la svolta. Perché nella vita ci sono persone che ti aprono gli occhi“.

Laura Freddi è ormai una presenza fissa nel salotto di Serena Bortone, “affetto stabile” della trasmissione che, già l’anno scorso, la vide raccontarsi in studio. Per la showgirl Oggi è un altro giorno è stata un’opportunità colta al volo di riprendersi la scena in televisione, dopo un periodo di stasi.