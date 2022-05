Laura Freddi a Oggi è un altro giorno: il dolore dell’aborto e la gioia ritrovata

Si rinnova l’appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone su Rai1. Anche questa stagione si è rivelata un grande successo: merito degli ospiti e delle interviste sensazionali che intrattengono il pubblico. Stavolta è stata Laura Freddi a raccontarsi con il cuore in mano, svelando i momenti più dolorosi della sua vita e parlando con commozione della sua rinascita.

Laura Freddi, il dolore dell’aborto e la maternità

Showgirl di grande successo e personaggio amatissimo della tv italiana, Laura Freddi ha vissuto momenti piuttosto bui nel corso della sua vita. Il suo dolore più grande è stato l’aborto spontaneo che ha portato alla perdita del suo bimbo, ad appena tre mesi di gestazione: “Non si dimentica mai, è una ferita che rimane” – ha ammesso Laura – “Ma si elabora, noi esseri umani dobbiamo adattarci alle cose belle e a quelle brutte della vita”. All’epoca era sposata con Claudio Casavecchia, e quando la gioia di avere un figlio si è infranta bruscamente ha distrutto anche l’armonia di coppia.

“Io ho sempre desiderato essere mamma, quindi sono stata malissimo. Per un po’ non ho voluto riprovare, non ce l’avrei fatta a reggere quel dolore ancora. E questo forse ha segnato l’inizio della fine del mio matrimonio” – ha rivelato la Freddi – “Avevo sofferto sia fisicamente che psicologicamente, non ero pronta. Forse non ci siamo compresi, ed è uscita fuori anche un’incompatibilità caratteriale”. Il divorzio ha rappresentato un altro passo difficile, ma necessario per ritrovare, pian piano, la serenità.

Infatti, Laura Freddi ha poi incontrato l’uomo della sua vita: da anni è sentimentalmente legata a Leonardo D’Amico, e nel 2018 ha accolto con grande gioia la piccola Ginevra. Realizzato finalmente il suo sogno di diventare mamma, la bella showgirl è rinata. E anche se la sua famiglia non è così numerosa come immaginava da piccina, oggi non potrebbe essere più felice. “Ho scoperto di essere incinta nel giorno del mio compleanno. Sono passati un po’ di anni, e Ginevra sta crescendo” – ha raccontato ai microfoni della Bortone, con un sorriso bellissimo.

Laura Freddi, il ricordo commovente

Nel corso della lunga intervista, non sono mancati attimi di pura commozione. Laura Freddi ha infatti voluto ricordare due grandi della televisione italiana, con cui ha avuto la fortuna di lavorare: Raffaella Carrà e Fabrizio Frizzi. Entrambi se ne sono andati da poco tempo, lasciando un vuoto incredibile in tutti noi. Ma nella memoria rimangono le loro immagini più belle, ed è proprio così che la showgirl li ha omaggiati.

E non poteva certo mancare un pensiero a Paolo Bonolis, con cui Laura ha avuto una lunga relazione. Tra di loro non è andata bene, e quando il conduttore ha poi iniziato a frequentare Sonia Bruganelli, tra le due donne ci sono stati diversi attriti. Per fortuna si sono risolti con il tempo, tanto che oggi entrambe hanno un bel rapporto. E per Bonolis la showgirl ha speso parole toccanti: “Io ero giovanissima, avevo un’esigenza di entusiasmo diversa, volevo una famiglia. Paolo aveva già dei problemi di vita abbastanza importanti, che venivano da un matrimonio e dai figli che erano piccoli e vivevano in America. Succede che ci si incontra nella vita nei tempi sbagliati. E comunque la donna che sono oggi non è la Laura che aveva 19 anni“.