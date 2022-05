Eva Grimaldi in lacrime dalla Bortone: i sacrifici della mamma e la voglia di libertà

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Voglia di libertà, di coronare i suoi sogni. Desiderio d’amare, e di ricordare. Questo e molto altro abbiamo visto da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Protagonista? Eva Grimaldi, commossa e sincera, cruda e meravigliosa, soprattutto nelle memorie della madre, scomparsa nell’aprile del 2017. Una personalità forte, che di storie ne ha vissute, così come di sacrifici. In particolare, quelli della mamma, che ha voluto onorare e ricordare.

Oggi è un altro giorno, Eva Grimaldi ricorda la mamma e si emoziona

Le mamme sono e rimangono il nostro punto di riferimento, la nostra felicità, anche e soprattutto quando non ci sono più. Lo sa bene Eva Grimaldi, che ha dovuto fare i conti con l’assenza più grande. E proprio di lei ha parlato a cuore aperto nel salotto di Serena Bortone: non si è risparmiata. “Mi sentivo un riccio, mi sentivo incompresa, stavo male. Ma avevo un sogno: fare l’attrice”. Durante la sua infanzia, ci sono sempre state due componenti: la voglia di libertà e di fare spettacolo.

C’era un grande ostacolo di fronte a lei: la dislessia e balbuzie, che ha superato grazie a un percorso terapeutico e al supporto della mamma. Ed è proprio lei a essere sempre stata al suo fianco, nelle battaglie così come per i sogni da realizzare, sebbene non fosse troppo entusiasta della sua carriera da attrice. E quando in studio c’è stato un omaggio alla mamma, che faceva parte del coro delle Mondine, Eva ha permesso alle emozioni di venire fuori, di sovrastarla, e sono arrivate le lacrime.

“Quanti sacrifici hanno fatto le nostre madri“, ha detto la Grimaldi. “E non si sono mai lamentate“. Come poterle dare torto? Qualche attimo dopo, c’è stato un medley di Orietta Berti: “Mamma Elvira cantava sempre le sue canzoni”. E nulla come la musica può risvegliare dei ricordi preziosi. Sopraffatta dalle emozioni, la Grimaldi ha chiesto anche un fazzoletto per asciugare le lacrime. “Il bello della diretta“, ha commentato in modo molto dolce e spontaneo, come è sempre stata.

L’amore con Imma Battaglia e con Gabriel Garko

Al fianco di Eva Grimaldi c’è una donna d’eccezione da tanti anni: Imma Battaglia. Già nel corso del GF Vip 6, abbiamo avuto modo di vedere le interazioni della coppia: un amore sincero e meraviglioso, che sa come stupire, che colpisce per la sua bellezza. Prima di Emma, tuttavia, c’è stato lui: Gabriel Garko, che negli ultimi tempi ha fatto coming out.

“Noi eravamo una coppia, anche di fatto, una coppia moderna. Puoi stare anche insieme, senza fare l’amore. Noi eravamo già moderni all’epoca. Io e Gabriel abbiamo vissuto insieme, abbiamo mangiato nello stesso piatto. Un rapporto bellissimo e stupendo. Ancora oggi ci vogliamo bene, non abbiamo preso in giro nessuno“. Ci ha tenuto a specificarlo, perché ha dovuto far fronte a diverse polemiche. Di amori, nella vita della Grimaldi ce ne sono stati tanti: uno dei più grandi rimane per la mamma. “Mi ha insegnato a vivere, ad essere felice, a credere nei sogni”.