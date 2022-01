GF Vip, l’amore immenso tra Eva e Imma e tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

La puntata del GF Vip del 3 gennaio è stata un susseguirsi di tensioni, ma anche di splendide emozioni, come nel caso dell’incontro tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Un amore immenso, il loro, senza considerare la dichiarazione che ha lasciato col fiato sospeso: un messaggio carico di sentimenti. Tuttavia, non ci sono stati solo incontri speciali, ma anche scontri particolari, come quello tra Alessandro Basciano e Alex Belli. In Casa, poi, è arrivato un altro concorrente: Kabir Bedi. Ne vedremo delle belle.

La dichiarazione d’amore di Imma Battaglia per Eva Grimaldi

Uno dei momenti più belli di questa edizione del GF Vip. Perché alla fine è stato l’amore a trionfare, in ogni sua forma. Nel momento in cui la Grimaldi ha visto la sua Imma, abbiamo sentito il suo cuore battere più forte. A farci rimanere senza parole, con un sorriso cucito sulle labbra, è stata indubbiamente la dichiarazione della Battaglia.

“Ho passato le feste da sola senza voler vedere nessuno perché volevo pensare a te e riempirmi del tuo amore. Voglio morire prima di te, perché non voglio stare senza di te, perché il cuore non batte senza di te”. Un amore splendido, rigenerante, il loro, di quella grandezza che tutti ci auguriamo di provare e di trovare nella vita.

Ci ha anche profondamente toccate l’invito al Governo di Imma Battaglia: “Vogliamo la legge sul matrimonio ugualitario, perché io voglio sposarti ogni giorno e riviverlo ogni giorno”.

L’ingresso di Kabir Bedi

C’è un nuovo concorrente al GF Vip 6, ed è l’attore indiano Kabir Bedi, l’indimenticabile Sandokan. Dopo aver osservato il periodo di quarantena, è stato accolto in Casa da Giucas Casella e Katia Ricciarelli. Uno sketch esilarante, che ha smorzato i toni un po’ difficili della puntata. L’attore, oltretutto, si è subito scusato per il suo italiano, promettendo di migliorare. Siamo certe che animerà il GF, e che con Katia e Giucas troverà il modo di far divertire i Vipponi e i telespettatori. Ci aspettiamo tanto da Kabir.

Lo scontro tra Alex Belli e Alessandro Basciano

Doveva essere un confronto, ma si è trasformato nell’ennesimo scontro, un po’ come è successo tra Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Clarissa Selassié. Alex Belli è tornato nella Casa per avere la possibilità di confrontarsi con Alessandro Basciano. Il triangolo tra Alex, Soleil e Delia ha tenuto gli spettatori sulle spine per la prima parte del GF Vip 6: si è concluso con l’uscita dell’attore, che è tornato tra le braccia della moglie.

Basciano aveva in parte provocato Belli, soprattutto menzionando la moglie, Delia, e sostenendo la tesi che, se avesse voluto delle dimostrazioni, avrebbe potuto portarla lì. Alex si è ovviamente risentito: “Tu non puoi parlare così di mia moglie, sei un buffone”. Tra i due si sono accese le classiche scintille, con Alfonso Signorini dallo studio che ha provato a calmare gli animi. Inutilmente. Belli aveva anche accusato Basciano di copiarlo: “Le carte copiative non sono mai come gli originali”. Che dire, nonostante sia ormai fuori dalla Casa, Alex sa ancora come animarla: non ha perso il suo tocco.