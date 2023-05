“Oggi è un altro giorno”, Francini a cuore aperto sulla maternità

Fonte: IPA Chiara Francini in libreria con la sua autobiografia

Chiara Francini, ospite di Oggi è un altro giorno, è tornata sul tema maternità, fulcro del suo monologo a Sanremo 2023. L’attrice, in libreria con la sua autobiografia, ha raccontato molto della sua infanzia e del rapporto con la mamma, ed è tornata a parlare di quel desiderio di maternità che, seppure non si avverasse, non sentirebbe come un fallimento. Tra una risata e qualche momento di commozione, la Francini si è lasciata andare a confidenze inedite.

Chiara Francini: “Un figlio se non arriva non è una sconfitta”

Si chiama Forte e Chiara l’autobiografia di Chiara Francini, e non poteva essere altrimenti. Ironica, intelligente, bellissima e sagace, l’attrice, dopo vari romanzi, torna in libreria dunque con un libro sulla sua vita, dall”infanzia al desiderio di essere madre, e quel coraggio di non esserlo. Dopo il chiacchieratissimo monologo al Festival di Sanremo 2023, la Francini sente di poterne parlare liberamente.

“Il desiderio di un figlio c’è” confessa alla padrona di casa di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone “la maternità è un’avventura, sia quando arriva che quando non arriva. Le mie parole sono state anche fraintese. Parlando di aggressività delle donne incinte parlavo di tutte le donne, di chi ha qualcosa dentro e di chi sente quel vuoto. Perché, alla fine, il desiderio di entrambe è di esserci, e di farsi sentire.”

Legata al suo compagno da quasi vent’anni, Frederick Lundqvist, al suo fianco dal 2005, la Francini ammette finalmente: “Ci stiamo provando ad avere un figlio. Ho 42 anni, ora ci voglio provare, ma prima non lo avrei mai fatto. Non è giusto che veniamo giudicate se abbiamo una carriera ma non figli, e se abbiamo figli e non vogliamo una carriera. Essere donna è complesso, e un figlio non deve essere una condizione imposta. Se non dovesse arrivare pazienza, non lo sentirei come un fallimento. Sento che si vive una volta sola e vorrei provare questa emozione, ma sono felice anche così”.

Ha confermato che è un desiderio condiviso con il suo compagno, ma che ovviamente la donna ha più voce in capitolo. E il sì? Più volte l’attrice ha giocato anche sulla casualità del non essersi ancora sposati, ironizzando che avrebbe “chiesto lei la mano del suo vichingo”. Per ora, però, non ci sono nozze in vista.

“Mia madre è stata la mia guida”: Chiara Francini si racconta a “Oggi è un altro giorno”

Nell’autobiografia di Chiara Francini non si parla solo di maternità, ma anche della sua infanzia e della sua mamma, Sara, che per lei è stata maestra di vita. “Mia madre ha un senso innato della tragedia, e me lo ha trasmesso, ma non in modo negativo” ha spiegato l’attrice. “Lei mi ha insegnato che solo davanti alla malattia e alla morte bisogna abbattersi, ma che da tutto il resto, situazioni negative comprese, si può ricavare qualcosa di positivo”.

La Francini ha poi parlato di una consapevolezza che l’ha portata sin qui: “Io venivo dalla campagna, prendevo due autobus per arrivare al mio liceo, che era quello della borghesia buona, e quindi io ero quella diversa, che non aveva ciò che avevano gli altri. Ma questo, invece di abbattermi, mi ha insegnato a impegnarmi di più, e a tenere bene a mente sempre chi sono e dove sono”.