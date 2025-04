Obbligo o verità, anticipazioni del 21 aprile: gli ospiti dell’ultima puntata

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi conduce "Obbligo o verità"

Alessia Marcuzzi è pronta a condurre l’ultima puntata di Obbligo o verità, il talk show che, ispirandosi al celebre gioco con cui tutti abbiamo avuto a che fare nel corso dell’adolescenza, mette alla prova gli ospiti tra giochi divertenti e piccole grandi confessioni nella prima serata di Rai 2.

Un programma ispirato all’originale francese Action ou Vérité che, anche nella puntata finale del 21 aprile 2025, promette ancora una volta di rivelare verità e grande divertimento ospitando al tavolo tanti, interessantissimi ospiti.

Anticipazioni “Obbligo o verità”, gli ospiti del 21 aprile

Alessia Marcuzzi è pronta per l’appuntamento finale di Obbligo o verità, il talk che la vede conduttrice intorno a un tavolo colmo di ospiti, domande, risate, confessioni e grande divertimento.

Per chiudere il cerchio di una stagione densa di grandi volti, la conduttrice ospita in studio un cast di ospiti che, ancora una volta, vedrà sottoporsi domande a raffica e richieste di obblighi non convenzionali.

Nella serata del 21 aprile i nuovi giocatori pronti a misurarsi nella sfide sono l’iconica cantante e showgirl Sabrina Salerno, l’ex calciatore Nicola Ventola e il duo di comici legati nel lavoro e nella vita Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.

Insieme a loro, poi, Rocco Siffredi, la scrittrice Barbara Alberti e il conduttore tv e digital creator Tommaso Zorzi, che nel corso della sua carriera ha saputo farsi conoscere e amare anche grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Chiudono il cast della serata la ballerina e conduttrice televisiva Lorella Boccia, oltre all’ormai immancabile partecipazione di Herbert Ballerina.

“Obbligo o verità”, come funziona il gioco

Proprio come accaduto nel corso delle puntate precedenti, gli ingredienti principali di Obbligo o verità sono momenti leggeri e scherzosi alternati a confessioni più profonde e inaspettate.

Il cuore della programma è, naturalmente, il gioco dell’obbligo o verità. Un momento in cui un ospite scelto casualmente dovrà rispondere con sincerità a una domanda scomoda oppure affrontare un obbligo: una prova divertente e spesso surreale organizzata su misura per il malcapitato.

Spazio poi al Solo tu, uno dei momenti più attesi in cui l’ospite prescelto si sottopone a una raffica di domande e obblighi personalizzati: un modo per raccontarsi e rivelare, forse, alcuni degli aspetti più profondi della propria personalità e della propria esperienza personale e lavorativa.

Durante gli scorsi appuntamenti, questo momento ha saputo regalare grandi soddisfazioni e alcune delle chicche più memorabili e commentate all’interno dei social: c’è quindi grande curiosità su cosa può riservare questa ultima puntata del programma.

Dove e quando vedere “Obbligo o verità”

Per chi non volesse perdere l’ultima puntata del talk show condotto da Alessia Marcuzzi, l’appuntamento con Obbligo o verità, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Rai in collaborazione con Fremantle, è fissato per lunedì 21 aprile in prima serata alle 21.20 su Rai 2 e RaiPlay, dove può essere visto anche per i giorni successivi alla messa in onda del lunedì.

Il programma, la cui puntata è stata registrata il 12 aprile, vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale, che raccoglie i commenti degli spettatori in tempo reale, creando la possibilità di commentare e divertirsi insieme ad altri utenti che seguono la puntata.