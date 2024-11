Noi e… ospiti di stasera del programma condotto da Mara Venier per Unicef

Fonte: IPA

Questa sera, in occasione del World’s Children Day istituito da Unicef, Rai1 ospiterà una serata speciale condotta da Mara Venier per puntare l’attenzione sui diritti di bambini e adolescenti.

Una serata evento che vedrà al timone una delle conduttrici più amate di sempre che, con la sua simpatia e grande umanità, sarà la madrina perfetta per promuovere la consapevolezza sui diritti dei più piccoli, troppo spesso dimenticati o non sottolineati con la giusta importanza. Sono milioni i bambini in tutto il mondo che non possono godere di diritti essenziali come la salute, l’istruzione e il gioco e Noi e…insieme alla Rai si pone l’obiettivo di riportare l’attenzione su questi temi fondamentali.

Nel corso della serata verrà mostrato il complesso lavoro svolto ogni giorno dall’Unicef in ogni parte del mondo, nel tentativo di aiutare ogni singolo bambino e adolescente ad accedere a quei diritti essenziali che possono supportarlo in una crescita sana e naturale.

Sognare un futuro migliore è possibile e Unicef si impegna ogni giorno al fianco dei bambini: durante la serata condotta da Mara Venier verranno trasmessi contributi video girati in diversi Paesi come ad esempio l’Ucraina, solo una delle ultime terre in ordine di tempo, ad aver visto troppi bambini innocenti coinvolti in un conflitto che oramai dura da anni. Ma anche contributi video girati in luoghi dell’Africa, come Uganda e Costa d’Avorio, dove povertà, carenza di servizi essenziali e cibo mettono a dura prova la sopravvivenza di milioni di bambini.

Anche l’Italia verrà ovviamente raccontata attraverso le testimonianze di ragazzi di Aversa e Castel Volturno, mentre volontari e ambasciatori Unicef porteranno la loro esperienza per coinvolgere il pubblico e renderlo sempre più sensibile sul tema dei diritti dei più piccoli.

Noi e…Mara Venier pronta ad accogliere numerosi ospiti

Questa sera a partire dalle 21.30 partirà dunque su Rai1 la serata evento Noi e…: Mara Venier, che guiderà la serata con la sua proverbiale empatia, è pronta ad accogliere nello Studio Fabrizio Frizzi di Roma numerosi ospiti. Saranno presenti Luca Argentero e la compagna Cristina Marino, da sempre sensibili alle tematiche legate ai bambini e impegnati nel sociale, ma anche l’iconico Lino Banfi, il nonno d’Italia, insieme alla nipote Virginia. E poi Alessandra Mastronardi e Stefania Sandrelli insieme alla nipote Elena e il simpatico conduttore di Nove Gabriele Corsi.

Ampio spazio anche per gli ospiti musicali con la presenza di grandi voci come Riccardo Cocciante e Patty Pravo, ma anche volti più contemporanei come Sal da Vinci, Clara e Francesco Gabbani.

Presente alla serata Noi e…condotta da Mara Venier anche l’irresistibile comicità di Francesco Paolantoni, ma anche la danza con la presenza di Anastasija Kuzmina, attualmente impegnata a Ballando con le Stelle come maestra di ballo proprio di Paolantoni.

Durante la serata sarà possibile donare attraverso i numeri e gli operatori che verranno indicati durante la trasmissione, per dare un aiuto concreto a chi ogni giorno si impegna sul campo.

Giornata mondiale dell’infanzia: Rai1 celebra i diritti dei bambini con Noi e…

Era il 20 novembre 1089 quando l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò per la prima volta la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ovvero il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo che conta su ben 196 Paesi firmatari.

Una data importante che viene celebrata ogni anno, proprio il 20 novembre, per diffondere consapevolezza sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e far sì che non si abbassi mai l’attenzione sull’argomento. Ogni anno inoltre l’Unicef punta su un messaggio preciso che, quest’anno, sarà proprio “Ascolta il Futuro”.

I bambini vengono considerati universalmente come i promotori del futuro della Terra, ma troppo spesso i loro diritti, in tante parti del mondo, vengono dimenticati o calpestati. Invece, un dialogo costruttivo e rispettoso tra generazioni è proprio ciò che occorre per aiutare i bambini di oggi a diventare gli adulti di domani, nel modo più sano e giusto possibile.

La Rai da sempre si impegna nel promuovere l’evento con Noi e…l’evento speciale che ri-accende ogni anno i riflettori sulla fondamentale questione dei diritti dei bambini e contribuisce a tenere sempre alta l’attenzione sulla tematica.

Per l’occasione molti comuni si illumineranno di blu, in segno di solidarietà per questa importante giornata.