Anticipazioni Domenica In del 12 gennaio, tutti gli ospiti di Mara Venier

Fonte: Ufficio Stampa Domenica In Mara Venier

Formula che vince non si cambia. Forte degli ascolti ottenuti nelle ultime due puntate – con quasi tre milioni di spettatori sintonizzati – Mara Venier continuerà a parlare di oroscopo e amore anche nel nuovo appuntamento di Domenica In. Per questo tornerà in studio Paolo Fox con le sue previsioni dei dodici segni dello zodiaco per il 2025. E tante coppie famose pronte a svelare segreti, retroscena e curiosità, che piacciono sempre molto al pubblico di Rai1.

Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti del 12 gennaio

Domenica 12 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la diciottesima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. L’appuntamento si aprirà di nuovo con Paolo Fox ed un ampio spazio dedicato alle previsioni dei dodici segni dello zodiaco per il 2025.

A commentarle ancora una volta sei coppie famose: Simona Ventura con il marito Giovanni Terzi, Andrea Roncato con la moglie Nicole Moscariello, Minnie Minoprio con il marito Carlo Mezzano, Giucas Casella con la compagna Valeria Perilli, Natasha Stefanenko con il marito Luca Sabbioni e Maurizio Ferrini con la compagna Sara Guglielmi.

A seguire Mara Venier intervisterà l’attrice Giovanna Ralli, che ha da poco compiuto 90 anni. Un ritratto intenso, tra carriera e vita privata, di un’icona del cinema italiano. L’attrice romana, nata nel quartiere Testaccio nel 1935, ha attraversato oltre sette decadi di storia dello spettacolo, collaborando con i più grandi maestri del cinema italiano.

Gli altri ospiti di Domenica In

Nella nuova puntata di Domenica In ci saranno anche gli attori e comici Ficarra e Picone, che interverranno insieme a Toni Servillo per presentare il film L’Abbaglio, che uscirà al cinema il prossimo 16 gennaio per la regia di Roberto Andò. Una commedia storica che segue le incredibili avventure di due siciliani qualunque, Domenico e Rosario, catapultati per errore nell’impresa dei Mille di Garibaldi. Intrappolati in una missione più grande di loro, si troveranno a cambiare, forse inconsapevolmente, il corso degli eventi. Una trama che mescola equivoci, humor e un pizzico di eroismo e che mostra la storia sia dal punto di vista dei combattenti che di due poveri cittadini che vorrebbero essere ovunque tranne che lì.

A Domenica In anche l’attrice e cantante Serena Rossi, che interverrà per dare alcune anticipazioni sull’attesissima terza stagione di Mina Settembre, in partenza proprio da domenica 12 gennaio. In questa stagione, Mina dovrà affrontare, insieme a Domenico e Viola, il difficile percorso per diventare una famiglia. Inoltre dovrà fare i conti con la sua nuova assistente Fiore: siciliana, dopo gli studi a Trieste, è arrivata a Napoli per amore di Andrea ma nella nuova città, oltre alle varie difficoltà di adattamento, vivrà anche la confusione sentimentale nata dall’incontro con il personal trainer Jonathan.

Infine, a Domenica In non mancherà il consueto spazio dedicato alla musica. Questa volta nel salotto di Zia Mara arriverà Amedeo Minghi, che si esibirà al pianoforte con il singolo Anima sbiadita che da il titolo all’omonimo album uscito recentemente e contenente alcuni brani inediti del cantautore romano.