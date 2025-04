Mickey Rourke cacciato dal Grande Fratello: “Comportamenti inappropriati e linguaggio offensivo”

Fonte: Getty Images Mickey Rourke

L’avventura di Mickey Rourke all’interno della Casa del Celebrity Big Brother UK, la versione inglese del nostro Grande Fratello Vip, è già terminata: dopo appena sei giorni l’attore, celebre per i suoi ruoli in film come The Wrestler e 9 settimane e 1/2, ha dovuto abbandonare il reality show dopo “comportamenti inappropriati” e uso di “linguaggio offensivo“, rivolto sopratutto alla coinquilina JoJo Siwa. Stando a quanto riporta The Mirror, a seguito dell’espulsione il compenso del concorrente verrà ridotto e non riceverà la somma stabilita di 500mila sterline.

Mickey Rourke, è già finita l’avventura nella Casa del Celebrity Big Brother UK: cosa è successo

Sex symbol assoluto degli anni ’80, Mickey Rourke aveva già fatto discutere per la sua partecipazione al Celebrity Big Brother UK, la versione inglese del nostro Grande Fratello Vip. L’attore, volto di film cult come 9 settimane e 1/2, ha attraversato una carriera fatta di mille cadute e rinascite, e questa è l’ennesima di un percorso di alti e bassi.

E così, a soli sei giorni dall’inizio del reality show, Mickey Rourke è stato allontanato dalla produzione a causa di comportamenti ritenuti “inappropriati” e dell’uso di “un linguaggio offensivo” nei confronti di altri concorrenti. Come riporta il Daily Mail, l’attore settantaduenne ha rivolto commenti omofobi alla concorrente JoJo Siwa, nota influencer e cantante americana, dichiaratamente queer.

Durante una conversazione Rourke le ha chiesto se le piacessero i ragazzi o le ragazze. E quando lei ha risposto che preferisce le ragazze e che la sua partner è di genere non binario, l’attore ha replicato “Se rimango più di quattro giorni, non sarai più gay”. L’uscita decisamente infelice dell’attore ha suscitato indignazione sia all’interno della Casa che fuori, tra il pubblico dello show, portando la produzione a intervenire, anche a seguito di un’accesa lite con Chris Hughes.

Stando alle anticipazioni l’attore rientrerà in casa per chiedere scusa. Secondo The Mirror, essendo stato espulso per via del suo comportamento, Rourke non riceverà il compenso prestabilito di 500mila sterline ma una somma inferiore.

Le accuse di Bella Thorne

Dopo le dichiarazioni omofobe di Mickey Rourke all’interno della Casa del Celebrity Big Brother UK, Bella Thorne ha deciso di rompere il silenzio su un episodio che coinvolge direttamente l’attore. In una storia su Instagram l’attrice e cantante statunitense ha raccontato la sua esperienza sul set del thriller Girl (2020), dove recitava accanto al cavallo pazzo di Hollywood: “Una delle peggiori esperienze della mia vita“, ha fatto sapere Bella Thorne sul suo profilo, accusando Rourke di un gesto violento.

“Mi ha colpita all’inguine con un attrezzo metallico”, ha dichiarato, spiegando che durante le riprese di una scena l’attore avrebbe dovuto colpirle le ginocchia con un frullino metallico come previsto dal copione. Ma, secondo quanto riportato da Bella, Rourke avrebbe deviato ripetutamente i colpi verso il suo inguine. “Sono rimasta scioccata, ferita, piena di lividi. Mi sono sentita umiliata e impotente“.

Un cambio non concordato dal regista e che ha lasciato una ferita profonda nella sua anima: “Nessuno è intervenuto. Nessuno ha detto nulla. Ero sola. E lui era spaventosamente aggressivo, con me e con le altre donne sul set. Voglio che sappiate chi è davvero quest’uomo”, ha aggiunto Bella Thorne. “Ci sono voluti anni per trovare il coraggio di parlare. Ora non voglio più tacere”.