Mickey Rourke, debito da 60mila dollari: raccoglie fondi per evitare lo sfratto

IPA Mickey Rourke

Tormentato, carismatico, spesso descritto come “il cavallo pazzo di Hollywood”, Mickey Rourke, attore che è stato candidato anche agli Oscar e ai Golden Globe, ha lanciato una raccolta fondi – una campagna di crowdfunding – per racimolare 60mila dollari. L’intento è quello di pagare gli arretrati dell’affitto: rischia infatti lo sfratto dalla sua abitazione.

Mickey Rourke, il debito da 60mila dollari

La sua carriera è stata costellata dalle cadute, dalle rinascite, ha preso parte ad alcuni dei film più famosi a Hollywood, ha vissuto tra il cinema e la boxe, si è sottoposto continuamente alle trasformazioni fisiche, cercando di non perdere se stesso. Ma la vita di Mickey Rourke è cambiata rispetto al passato, e lo scintillio è svanito: di quel “cavallo pazzo” rimangono i brandelli di un’esistenza che lo ha consumato.

La notizia è stata diffusa dall’Hollywood Reporter: Liya-Joelle Jones, amica e membro del team dell’attore, ha creato una campagna di crowdfunding per raccogliere i fondi per permettere all’attore di pagare gli arretrati con l’affitto. “Supporta Mickey per impedire lo sfratto”, è questo il titolo della campagna. “La vita di Mickey non ha mai seguito un percorso sicuro o protetto. Al culmine del suo successo, si è allontanato da Hollywood in cerca di verità e autenticità, preferendo il rischio alla comodità”, si legge nella descrizione.

“La boxe, vera e massacrante, ha lasciato cicatrici fisiche ed emotive indelebili, e l’industria che un tempo lo celebrava si è rapidamente ripresa. Quelli che seguirono furono anni di lotta non caratterizzati dallo spettacolo, ma dalla sopravvivenza: problemi di salute, difficoltà finanziarie e il silenzioso prezzo dell’essere lasciati indietro”. Il tutto è stato approvato da Mickey: il denaro serve sia per pagare gli arretrati, quindi il debito accumulato negli ultimi tempi, quanto per dare un po’ di stabilità all’attore, dopo un periodo che è stato definito “stressante”

Le difficoltà degli ultimi anni

Sex symbol degli anni Ottanta, anima tormentata: Mickey Rourke, negli ultimi anni, ha attraversato diverse difficoltà. Nel 2025, è entrato a far parte del Celebrity Big Brother UK, il Grande Fratello inglese: una scelta lavorativa che ha raccontato la triste parabola dell’attore, che oggi è irriconoscibile a causa degli interventi estetici a cui si è sottoposto nel corso degli anni, che lui stesso aveva raccontato al Daily Mail nel 2009: “La maggior parte del lavoro è servito per sistemare il pasticcio del mio viso dopo la boxe. Sono andato dalla persona sbagliata per rimettermi insieme il viso. Mi sono rotto il naso due volte. Ho subito cinque operazioni al naso e una a uno zigomo rotto”.

La partecipazione al Celebrity Big Brother UK è durata pochissimo: dopo sei giorni dall’inizio del programma, l’attore è stato espulso per alcuni comportamenti inappropriati e per il linguaggio offensivo rivolto agli altri concorrenti. L’attore aveva anche deciso di intraprendere un’azione legale contro il reality show, per una presunta controversia salariale, e la sua manager si era scagliata contro la produzione “Invece di gestire la situazione in modo professionale, hanno esagerato, mettendolo in imbarazzo pubblicamente e usando la sua rimozione come strumento di marketing”.

