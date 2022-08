Massimo Ranieri, prima foto dal set di “La voce che hai dentro”.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Massimo Ranieri sul set della nuova serie

Massimo Ranieri torna in TV come attore dopo anni e lo fa da protagonista: sarà il volto e la voce di Michele Ferrara nella serie targata Mediaset e intitolata La voce che hai dentro. Le riprese sono iniziate nella cornice di Napoli, e l’artista è di nuovo all’opera per un progetto che lo vede come attore insieme ad altri colleghi che fanno parte del cast. La prima foto dal set.

Massimo Ranieri diventa Michele Ferrara

Non c’è qualcosa che Massimo Ranieri non sappia fare, e questo è più che risaputo. Non solo cantante che con la sua voce ha fatto innamorare più generazioni, ma anche consolidato attore di teatro, regista e conduttore. Insomma, un vero e proprio showman d’altri tempi, in grado di emozionare con il suo immenso talento che adesso è pronto per portare in televisione attraverso la nuova serie prodotta da Lucky Red e che va in onda su Canale 5, intitolata La voce che hai dentro.

Dopo la sua partecipazione a Sanremo 2022 con il brano Lettera di là dal mare, in cui ha riscontrato un grande successo, non ha intenzione di fermarsi. “Sono molto felice di tornare sul piccolo schermo dopo tanti anni. E devo ringraziare Mediaset e la Lucky Red“, ha dichiarato l’artista. L’ultima sua apparizione come attore in tv, infatti, è stata nel 2012 con il film Sabato, domenica e lunedì, in onore di Eduardo De Filippo, andato in onda su Rai 1.

Al fianco di Massimo Ranieri, nel cast, anche grandi nomi come quello di Maria Pia Calzone (conosciuta da molti come Donna Imma nella serie Gomorra), Michele Rosiello, Erasmo Genzini, Giulia D’Aloia, La Niña, Gianfranco Gallo, Nando Paone e Ruben Rigillo. Per la prima volta l’artista è impegnato in un film targato Mediaset, e le riprese sono iniziate da poco nella magica cornice di Napoli, città in cui Ranieri è nato nel 1951 e a cui è molto legato.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

“La voce che hai dentro”: quando e dove vedere la nuova serie

La nuova serie TV, ambientata nella città di Napoli, è il racconto della storia di Michele Ferrara (interpretato da Massimo Ranieri) che, dopo ben 10 anni di carcere a Poggioreale è finalmente libero. Il motivo dell’arresto è il presunto omicidio di suo padre Mimmo.

Dal momento in cui ha messo piede fuori dal carcere, Michele ha un solo obiettivo: salvare la sua famiglia e la casa discografica fondata dal suo stesso padre, che sua moglie Maria (interpretata da Maria Pia Calzone) e i suoi figli Raffaele e Antonio vorrebbero vendere. Michele, però, ha dalla sua parte sua figlia Anna, ben decisa di voler dimostrare l’innocenza di suo padre.

La fiction, che è sviluppata in 8 episodi distribuiti in quattro serate, è diretta da Eros Puglielli ed è stata scritta da Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Iole Masucci e Laura Sabatino, da un’idea dello stesso Massimo Ranieri.

Non c’è ancora una data precisa per quanto riguarda la messa in onda su Canale 5, ma le riprese sono da poco iniziate e l’artista, insieme al resto del cast, è attualmente all’opera per realizzare il progetto che lo vede come protagonista.