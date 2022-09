“La malattia ha colpito la nostra famiglia”: il racconto di Luciana Littizzetto a “Domenica In”

Fonte: IPA Luciana Littizzetto: le confessioni a Domenica In

Nel salotto di Domenica In si racconta Luciana Littizzetto, che torna in tv a Che tempo che fa al fianco del braccio destro Fabio Fazio. La comica torinese ha ripercorso le principali tappe della sua vita e carriera, raccontando i passaggi che hanno portato all’affido dei due figli, oltre alla gioia di averli al suo fianco. E, entrando nell’intimo della sua vita privata, confessa di aver vissuto un momento difficile: “La malattia ha colpito la nostra famiglia”.

Domenica In, Luciana Littizzetto racconta l’affido dei figli

L’irriverenza e il sarcasmo che contraddistinguono Luciana Littizzetto hanno lasciato spazio a un racconto intimo. Ospite a Domenica In nello studio di Mara Venier, la comica torinese si è addentrata nei meandri del suo privato, parlando a cuore aperto dell’affido dei figli Jordan e Vanessa. “Avevo il desiderio di maternità – confessa – ma l’attitudine l’ho sempre avuta. Quella dell’accoglienza, del fare spazio nella casa, nel cuore. E l’esperienza dell’affido mi sembrava un’esperienza bella, l’idea di fare un pezzo di strada con un ragazzino che non aveva una situazione familiare tranquilla”.

La paura, che ha inizialmente preso il sopravvento per una scelta così impegnativa, ha presto lasciato spazio all’accoglienza, all’amore, al desiderio di famiglia: “Io avevo paura. Il problema di tutte le cose è la paura, che ci frena, ci impedisce di fare le cose. Ma tutto è difficile, niente è facile nella vita. Quindi penso che questa esperienza per me sia stata bella, che consiglio ad altri. Devi essere malleabile e avere pazienza”.

Luciana Littizzetto: “La malattia ha colpito la nostra famiglia”

Luciana Littizzetto ha esaudito il suo desiderio di maternità e, ora, si gode la crescita dei suoi figli: “Ci sono momenti in cui fai più fatica, non è tutto facile, ma credo sia complicato anche per i figli naturali. Questo è un periodo tranquillo. Loro mi chiamano ‘Lu’, poi quando sono con gli altri dicono ‘mia madre’. Io gliel’ho chiesto, poi a un certo punto dicono: ‘Noi una madre l’abbiamo avuta per un certo punto’, quindi non volevano sovrapporre le cose”.

La comica ha condiviso l’esperienza dell’affido al fianco di Davide Graziano, che è stato suo compagno di vita per circa 20 anni. A Domenica In ricorda una loro telefonata riferita all’affido dei figli e, a cuore aperto, parla di un difficile periodo vissuto dalla coppia: “Gli ho telefonato e gli ho detto: ‘Sono due, non uno’, perché noi avevamo pensato a un figlio. Lui mi ha detto: ‘Speriamo che cada l’aereo’. L’ha presa subito benissimo. Invece è andata bene. Poi siamo stati sfortunati, purtroppo la malattia ha colpito la nostra famiglia e quindi questa cosa qua ha sbaragliato le carte, e sono rimasta abbastanza da sola”.

Chi è Davide Graziano, ex compagno di Luciana Littizzetto

Davide Graziano è stato compagno di Luciana Littizzetto dal 1997 al 2018, anno in cui la coppia si è divisa. Il suo nome è conosciuto nel nome della musica, essendo stato il batterista degli Africa Unite nonché session man di Vinicio Capossela. Il suo impegno nel mondo della discografia è proseguito in qualità di produttore: uno dei nomi di spicco per i quali ha lavorato è Annalisa.