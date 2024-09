Lady Gaga, LG 6.5: nuovi indizi sul misterioso progetto

Fonte: IPA Lady Gaga

In un momento decisamente florido per la sua carriera, Lady Gaga tiene alta l’attenzione dei fan non solo grazie ai suoi progetti in corso, ma anche per via di un misterioso e nuovissimo lavoro che la cantante sta piano piano anticipando sui social. Piccoli indizi apprezzatissimi dai fan che sono in attesa di capire meglio cosa si nasconde dietro a LG 6.5.

Lady Gaga gli indizi su “LG 6.5”

Prima l’esibizione durante l’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, poi l’arrivo al Festival di Venezia per presentare il suo ultimo lavoro come attrice accanto a Joaquin Phoenix: Lady Gaga continua a farsi puntare addosso i riflettori e lo fa decisamente bene.

Ora, la cantante pare stia lavorando a un nuovo progetto discografico: un lavoro segretissimo, che la cantante sta annunciando ai fan poco a poco con piccoli spezzoni audio e alcuni indizi disseminati sui social, oltre che su grandi megaschermi a Los Angeles e New York. L’attesa è moltissima, e Gaga sa bene come attirare l’attenzione: nessun grosso annuncio, ma post con alcune frasi come “I’m ready for my interview” e “Don’t tell me what to wear” accompagnate da parti di audio strumentale.

Inutile dire che i fan, sotto i suoi post, sono letteralmente impazziti cercando di capire cosa Gaga avesse in serbo per loro. In molti pensano che la cantante possa star lavorando a un EP che potrebbe essere pubblicato prima del nuovo album, LG7, che dovrebbe uscire a febbraio 2025.

Al suo interno potrebbe contenere anche Die With A Smile, il brano che la cantante di Bad Romance ha pubblicato insieme a Bruno Mars che continua ad avere un enorme successo. Ipotesi a parte, Gaga continua a mantenere il segreto: l’unico indizio più chiaro è apparso negli Stati Uniti, dove sono stati installati dei maxischermi che riportano la scritta LG 6.5 che hanno ovviamente aumentato l’euforia per quello che verrà.

Lady Gaga tra film e nuova musica

Oltre a portare avanti il suo segretissimo progetto, Lady Gaga ha da poco lavorato in uno dei film più attesi del 2024. La cantante è infatti stata protagonista di Joker: Folie à Deux, in cui ha interpretato un’incredibile Harley Quinn accanto a Joaquin Phoenix, impegnato a riprendere i panni Arthur Fleck, vero nome di Joker.

Un ruolo che l’ha resa ancora una volta protagonista anche sul grande schermo dopo le incredibili performance in A Star Is Born e House Of Gucci, e che l’ha portata al Festival di Venezia sfoggiando outfit indimenticabili.

Fonte: IPA

In questo capitolo della storia, i due malvagi abitanti di Gotham dovranno fare i conti con la loro condotta e con la loro relazione durante un processo che li porterà anche sotto i riflettori dell’opinione pubblica, dividendo le masse per via delle tematiche controverse che li riguardano.

Un film che sembra essere già un successo, a giudicare dalle recensioni di chi lo ha visto in anteprima. I fan italiani potranno finalmente vederlo nelle sale a partire dal 2 ottobre 2024, praticamente a tre anni esatti dal primo debutto del primo Joker di Phillips.