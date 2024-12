Red Canzian ricorda Stefano d’Orazio: “Mi ha ascoltato senza pregiudizi”

Fonte: IPA Red Canzian, Stefano d'Orazio biografo del suo amore con la moglie Bea

Dieci anni di sentimenti trattenuti, di sguardi che dicevano più di quanto si volesse ammettere. Red Canzian, iconico bassista dei Pooh, ha raccontato a La Volta Buona il lato nascosto della sua vita sentimentale. Per un decennio, mentre era sposato, non ha potuto fare a meno di pensare a Bea, la donna che avrebbe poi cambiato la sua vita. “Abbiamo fatto di tutto per evitarci, ma ci veniva malissimo e capitava sempre l’occasione per rivederci e rimettere in subbuglio i nostri cuori”, ha confessato, lasciando intravedere quanto fosse travolgente e inevitabile quel legame.

Ed è stato proprio in quel preciso momento che ha potuto contare su una vera spalla, una spalla amica: Stefano d’Orazio.

Red Canzian, il coraggio di confidarsi con Stefano d’Orazio

Arrivare a confessare quei sentimenti non è stato semplice. Quando Red Canzian ha deciso di aprirsi, l’ha fatto con l’unica persona che poteva davvero capire: Stefano D’Orazio. “Gli ho raccontato tutto quanto. Lui non mi ha dato un consiglio, non mi ha detto un rimprovero, non ha fatto nulla, è rimasto in silenzio ad ascoltarmi”, ha rivelato.

Ma Stefano, in quel momento, ha dimostrato di essere non solo un amico, ma una presenza insostituibile E a volte, è proprio questo ciò di cui si ha bisogno: un silenzio che accoglie senza fare domande.

Una canzone che parla d’amore e rinascita

Stefano non era il tipo che abbandonava un amico. Il giorno successivo, con una delicatezza che solo lui poteva avere, si presentò con il testo di “Stare senza di te”, scritto su una melodia di Red. Una canzone che traduceva in musica ciò che le parole faticavano a esprimere. “E la fotografia di quello che ci stava succedendo”, ha ricordato Canzian, aggiungendo che quel brano è diventato una sorta di diario emotivo condiviso con il pubblico.

Il lieto fine che nessuno si aspettava

Alla fine, Red e Bea non hanno più potuto ignorare ciò che provavano. Entrambi hanno messo fine alle loro relazioni precedenti e hanno scelto di vivere quel sentimento che per anni avevano cercato di reprimere. “La vita decide per noi,” ha commentato Red, perché certi legami sono destinati a durare. Oggi, dopo oltre trent’anni insieme, la loro storia continua a essere un esempio di come l’amore, quello autentico, possa superare ogni barriera.

Stefano d’Orazio: più di un amico, una guida

Nel ricordare Stefano D’Orazio insieme a Caterina Balivo, Red non nasconde l’emozione. Lo descrive come un uomo capace di farti sentire al sicuro, di trasformare le tue fragilità in forza e di regalarti risposte anche quando non le cercavi. “Era una delle persone più belle che abbia mai incontrato”, ha dichiarato.

Un uomo che sapeva essere ironico, leggero, ma anche incredibilmente profondo, capace di mettere l’amicizia al centro di tutto.

Un legame che vive ancora oggi

Red ha raccontato come Stefano abbia accompagnato anche suo figlio Philippe, oggi batterista di talento, nei primi passi nel mondo della musica. “Fu lui a regalargli le prime bacchette”, ha detto, ricordando un gesto semplice ma pieno di significato. Oggi, Philippe suona con i Pooh, portando avanti un’eredità che unisce musica, amore e amicizia.

Ogni parola di Red trasuda riconoscenza e nostalgia per un uomo che non c’è più, ma che continua a vivere nei ricordi e nelle melodie che ha lasciato. “Mi ha regalato molto più di una canzone, mi ha regalato la possibilità di essere ascoltato davvero”. Un tributo che va oltre la musica, parlando di valori che raramente si incontrano, ma che quando si trovano, non si dimenticano mai.