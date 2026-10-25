Gerry Scotti ironizza con Samira Lui a La Ruota della Fortuna: “Ormai sembriamo Sandra e Raimondo”

Ancora un simpatico siparietto tra Gerry Scotti e Samira Lui a "La Ruota della Fortuna": sono i nuovi Sandra e Raimondo?

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Gerry Scotti e Samira

La Ruota della Fortuna non si ferma neanche durante il weekend. Come ogni sabato, tuttavia, la nuova edizione dello show è pronta a concedere una seconda possibilità ai concorrenti che al debutto non sono stati baciati dalla buona sorte: oggi tocca a Dario, che, pur dando prova di grande preparazione, non è riuscito a portare a casa una somma elevata. Protagonisti indiscussi, tuttavia, sono sempre Gerry e Samira: complici i divertentissimi botta e risposta tra i due, il conduttore non ha potuto fare a meno di notare una certa somiglianza con gli indimenticabili Sandra e Raimondo.

La Ruota della Fortuna, Gerry e Samira come Sandra e Raimondo

Gerry Scotti e Samira Lui sono al timone de La Ruota della Fortuna da qualche anno e la loro sintonia sul palco cresce di puntata in puntata. I simpatici battibecchi tra i due conduttori sono una delle chiavi del successo del quiz, che continua ad appassionare milioni di telespettatori ogni sera. Se qualche giorno fa il presentatore aveva ironizzato sulla loquacità della co-conduttrice, chiedendole se fosse stata inserita nella lista apparsa a Bar Centrale, in questa occasione è stata lei a punzecchiarlo.

Arrivati alla manche finale della Ruota delle Meraviglie, Samira ha esordito fingendo una telefonata: “Pronto?”, ha chiesto al collega, che le ha risposto con un ironico “Chi è?”. “Sono io, cosa c’è per cena?”, ha continuato lei, dando vita a un dialogo surreale. “Non lo so, devo ancora finire. Ma è il titolo del tabellone? E dimmelo allora!”, ha replicato Gerry, prima di ammettere divertito: “Ormai sembriamo Sandra e Raimondo”.

E in effetti questo siparietto, oltre a confermare l’affiatamento tra i due padroni di casa, ha ricordato per alcuni aspetti le simpatiche gag di casa Vianello.

La Ruota della Fortuna, la gara

Nella puntata del 24 ottobre de La Ruota della Fortuna si sono sfidati tre concorrenti che avevano già preso parte allo show, senza tuttavia riuscire a vincere la puntata. L’appuntamento ha visto protagonisti Laura, addetta alla sicurezza di Fiumicino, Dario, informatico di Milano, e Francesco, addetto al team finance di Genova.

Dario ha dimostrato grande preparazione in diverse fasi della puntata, indovinando il tabellone dedicato a Cabaret nella manche della Ruota del Sabato Sera e quello sul Concorde. Proprio parlando dell’ultimo volo dell’aereo supersonico, Gerry ha condiviso la sua esperienza personale: “Ho avuto la fortuna di salire sul volo Parigi-New York. A bordo vedi un mondo diverso, la curvatura della Terra, un pezzo d’America e uno d’Europa. Ma purtroppo è un’esperienza che appartiene al passato”, ha spiegato.

L’informatico milanese si è così guadagnato l’accesso alla Ruota delle Meraviglie. Nonostante la rivalità calcistica tra loro, Gerry si è detto contento di rivedere il concorrente, che ha però vissuto un finale agrodolce: delle tre frasi da indovinare, è riuscito a risolvere soltanto l’ultima. Nelle due buste rosse scartate si nascondevano rispettivamente 5.000 e 15.000 euro, mentre quella verde scelta da Dario conteneva appena 1.000 euro. “Vabbè, è stato solo un piacere rivederti, non fare quella faccia, è stato bello rivederti, ti auguro il meglio, per la vita, per il calcio, per tutto, e ti do 1.000 euro”, lo ha salutato Gerry, mentre Samira Lui ha concluso, filosoficamente, con un “Meglio di niente”.