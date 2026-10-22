Samira Lui “racchia dal vivo”, la rivelazione inaspettata a La Ruota della Fortuna

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Samira Lui

A La Ruota della Fortuna si gioca, si scherza e non mancano mai i divertenti botta e risposta tra Gerry Scotti e Samira Lui. Nella puntata di giovedì 22 ottobre protagonisti di uno scambio di battute sull’aspetto fisico della showgirl. Tutto è cominciato con una curiosità sui personaggi famosi, ma la conversazione ha preso rapidamente una piega inaspettata, scatenando le risate del pubblico in studio.

Samira Lui “racchia”, la confessione a La Ruota della Fortuna

L’occasione per scherzare è arrivata durante il gioco dedicato alle curiosità sui Vip, quando Gerry Scotti ha raccontato quali siano i commenti che riceve più frequentemente dalle persone che lo incontrano lontano dalle telecamere.

“Mi dicono sempre che dal vivo sembro più alto, più magro e più giovane”, ha confidato il conduttore, ironizzando sulla differenza tra la propria immagine televisiva e quella reale.

Immediata la replica di Samira Lui: “A me invece dicono che sembro più bassa”. Una considerazione che ha fatto sorridere Zio Gerry, considerando che l’italo-senegalese è particolarmente alta, tanto da sfiorare il metro e ottanta.

“È vero, è più alta di me”, ha assicurato il presentatore, prima di rivolgere alla collega una domanda apparentemente innocente: “Invece io cosa ti dico sempre?”.

La risposta di Samira non si è fatta attendere: “Che dal vivo sono racchia”. Una battuta che ha immediatamente provocato le risate del pubblico, trasformando il momento in uno dei siparietti più divertenti della serata. Ma Gerry ha voluto precisare il senso delle sue parole, senza rinunciare all’ironia.

“Non è vero, le dico che non è male dal vivo, così non si monta la testa”, ha spiegato il conduttore. Un altro scambio che conferma la complicità televisiva tra i due, capaci di alternare i momenti della gara a battute spontanee e piccoli scherzi.

Samira Lui rifatta, la verità della showgirl

La bellezza di Samira Lui – innegabile e decisamente fuori dal comune – è spesso al centro dell’attenzione. Negli ultimi anni la la 28enne ha dovuto fare i conti con diverse indiscrezioni su presunti interventi di chirurgia estetica.

C’è chi, confrontando le sue fotografie attuali con quelle degli esordi televisivi nel 2017, ha ipotizzato che il suo volto sia cambiato grazie a qualche ritocco. Accuse alle quali la diretta interessata ha risposto apertamente, distinguendo ciò che ha effettivamente fatto dalle trasformazioni attribuitele.

“Non ho nulla contro la chirurgia. Direi tutto quello che ho fatto. Mi sono rifatta il seno, ma in viso non ho fatto nulla“, ha detto, smentendo di essere ricorsa a interventi per modificare i lineamenti.

Samira ha chiarito che i cambiamenti nel suo aspetto sono legati soprattutto al passare del tempo e a una maggiore consapevolezza della propria immagine. E ancora: “Ho perso qualche chilo, ho imparato a truccarmi, ho sistemato meglio le sopracciglia che ti cambiano il viso”.

La Ruota della Fortuna del 22 ottobre, Rossana resta campionessa

Al di là delle battute tra Gerry Scotti e Samira Lui, la puntata del 22 ottobre de La Ruota della Fortuna ha visto ancora una volta protagonista Rossana, archeologa originaria di Torino, che è riuscita a conservare il titolo di campionessa.

La concorrente ha concluso la gara con 11.100 euro, confermandosi alla guida del gioco e conquistando la possibilità di tornare nella puntata successiva.