Gerry Scotti e Samira Lui rispondono a Fiorello: “Stiamo benissimo”. Ma sono incatenati

Gerry e Samira hanno risposto all'appello di liberazione di Fiorello con un video che li vede sereni ma "incatenati"

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IPA Samira e Gerry rispondono a Fiorello

Gerry Scotti e Samira Lui sono finiti in catene. Letteralmente, almeno a giudicare dall’ultimo video pubblicato sui social da La Ruota della Fortuna.

I due hanno deciso di rispondere a Fiorello, che nei giorni scorsi aveva lanciato un appello per liberarli dagli studi del programma, dove a suo dire sarebbero ormai rinchiusi da mesi. La replica dei volti dell’access prime time parte con un rassicurante “stiamo benissimo”, ma basta allargare l’inquadratura per capire che c’è qualcosa che non torna.

Gerry e Samira incatenati: la risposta esilarante a Fiorello

“Grazie Fiore del tuo bellissimo appello, lo apprezziamo molto ma volevamo tranquillizzare tutti. Siamo in assoluta libertà. Stiamo benissimo. Tutto a posto, grazie”. Gerry Scotti e Samira Lui si rivolgono così allo showman, raccogliendo la sua provocazione con un video pubblicato sui canali social del quiz di Canale 5.

Per qualche secondo sembra una risposta normale, quasi un modo per rassicurare davvero il collega e non far cadere il suo siparietto. Poi la telecamera si allarga mostrando Gerry e Samira incatenati uno all’altra. Altro che libertà, insomma.

A quel punto Scotti lascia cadere la diplomazia e scherza sulla convivenza forzata con la collega: “Chi ce l’ha la chiave? Anche per me, stare con te tutto il giorno…”. Samira non si tira indietro e rincara: “Sì, direi che è uno strazio!”.

Una piccola scenetta costruita per stare al gioco di Fiorello, con i due conduttori che, come succede spesso, si prestano alla gag senza prendersi troppo sul serio.

Fiorello, l’ironico appello per liberare Gerry e Samira

Tutto è partito da La Pennicanza, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio, dove lo showman ha deciso di occuparsi di una questione a suo modo urgente: la presunta prigionia televisiva di Gerry Scotti e Samira Lui. Secondo la sua ricostruzione ironica, i due sarebbero in onda ininterrottamente da ben 494 giorni, intrappolati nel meccanismo di La Ruota della Fortuna.

“Ci sono persone che stanno passando un momento non facile e purtroppo non sono nella nostra azienda, ma noi ce ne occuperemo lo stesso”, ha esordito Fiorello, prima di fare i nomi dei due volti di Mediaset. Da lì è partito l’appello: “Liberateli!“, accompagnato da una locandina che li ritraeva come detenuti come fosse una campagna per farli uscire dagli studi.

L’obiettivo? Concedere a Gerry e Samira qualche ora di vita lontano dalle registrazioni: una pizza, una serata al cinema o persino una corsetta con Tony Effe. “Niente, devono stare lì rinchiusi“, ha scherzato Fiorello, evocando anche il rumore della ruota che continua a girare persino quando si va a dormire.

Una gag che fa ovviamente riferimento al fatto che i due conduttori non si sono mai fermati con le registrazioni del loro programma, nemmeno durante il periodo della programmazione estiva.

Lo showman ha poi rivolto direttamente a Scotti un messaggio affettuoso, ricordando la stima e l’affetto che prova per lui. La campagna di liberazione era, naturalmente, una provocazione comica, ma i due protagonisti de La Ruota della Fortuna hanno raccolto l’assist e rilanciato con la loro versione della prigionia.