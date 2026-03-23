La Ruota della Fortuna 23 marzo: Samira Lui sfoggia un nuovo look (e Gerry perde la testa)

Look nuovo, vibe diversa e un abito che non passa inosservato: Samira Lui conquista lo studio de La Ruota della Fortuna il 23 marzo e scatena Gerry Scotti

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Samira Lui

Serata frizzante a La Ruota della Fortuna che torna anche lunedì 23 marzo con una nuova puntata che anticipa l’ultimo appuntamento con Scherzi a parte, come sempre condotta da Gerry Scotti e Samira Lui. Ed è proprio quest’ultima che catalizza fin da subito l’attenzione dello studio di Canale 5, ma anche il pubblico a casa. Il motivo è semplice: un look insolito che le sta d’incanto e un abito impossibile da non notare. Gerry non si lascia scappare l’occasione per fare qualche battuta, mentre tra i concorrenti serpeggia un po’ di sfortuna e qualche colpo di scena.

Il cambio look di Samira Lui colpisce nel segno

Samira Lui decide di sorprendere tutti e lo fa in grande stile. Niente ricci voluminosi: per una sera sfoggia capelli lisci, tiratissimi in una coda alta che valorizza ancora di più i lineamenti della co-conduttrice de La Ruota della Fortuna. Ma è l’abito a catalizzare davvero l’attenzione: nero, aderentissimo con inserti in pizzo e schiena completamente scoperta. In una parola? super hot.

La sua discesa dalle scale, accompagnata dalla hit sanremese di Sayf Tu mi piaci tanto, introduce un nuovo stacchetto danzereccio. Lo studio si accende subito e Gerry Scotti… pure! “La mia socia stasera è più bella che mai”, commenta senza nascondere l’entusiasmo. Poi non si tiene e rincara la dose con un’altra battuta: “Con quel vestitino lì ti vedo e non ti vedo… cioè io ti vedo!”. Insomma, lo abbiamo capito: l’abito ha colpito nel segno.

Leggero, ironico, un filo malizioso: tra sguardi complici e risate, la coppia conferma una sintonia ormai rodata che è diventata uno dei veri punti di forza del programma. Ma Samira è bella, certo, ma è soprattutto simpatica e in più di un’occasione durante la puntata butta lì qualche battuta e gioco di parole che fanno concorrenza al conduttore. Che voglia spodestarlo definitivamente? Risate a gogo e il gioco può proseguire.

Baffi e sombrero per Gerry Scotti

Il presentatore non si fa certo mettere in un angolo e alla prima occasione sfoggia anche lui un look…insolito. Nel primo round, dedicato al Messico, Gerry Scotti si presenta con sombrero e baffi finti, improvvisando una versione caricaturale e irresistibile. “Mi vanno i baffi nel naso, torno normale”, scherza strappando applausi e risate.

La vera perla arriva però nella manche musicale su Stupida Sfortuna di Fulminacci. E il titolo, in questo caso, è più che mai azzeccato. Tra bancarotte a raffica e turni saltati, la partita sembra non decollare mai. Scotti allora ironizza: “Abbiamo pronta una puntata de La casa nella prateria, ci vediamo domani alla solita ora”.

Una nuova campionessa

Poi le cose migliorano, almeno in parte. La campionessa in carica Elisa va alla grande tutta la sera ma gli altri concorrenti – Federico da Tolentino ed Erika dalla provincia di Pavia – le stanno col fiato sul collo. Federico è il più sfortunato, tanto che Gerry gli dà una notizia in anteprima: con gli autori del programma stanno pensando di richiamare i più sfortunati della Ruota per riportarli nel gioco. Sarà vero?

La differenza la fa invece Erika che con un colpo di coda riesce a togliere lo scettro a Elisa e diventare nuova campionessa. Peccato che nella Ruota delle Meraviglie non sia riuscita a dare nemmeno una risposta: sarà per la prossima volta.